透天厝囤回收物失火 老夫妻雙亡

台中太平中山路二段一戶民宅，昨天凌晨發生火警，一對夫妻逃生不及葬生火窟。（尤文雄里長提供）

2023/11/04 05:30

〔記者陳建志、邱俊福／綜合報導〕台中市太平區一戶三層樓民宅，昨凌晨二時許發生死亡火警，消防局出動近六十名消防人員到場搶救，因屋內堆滿回收雜物，火勢迅速蔓延，至五時許終撲滅火勢，先發現七十五歲葉姓女屋主陳屍於二樓房間，其七十八歲賴姓丈夫則於五小時後，才被發現陳屍於一樓後方廚房，二遺體皆燒成焦黑，起火原因待鑑識釐清。

中市消防局昨凌晨二時四十三分接獲報案指稱，太平區中山路二段五十九巷發生民宅火警，立刻出動各式消防車輛廿輛、五十九位消防員到場搶救，抵達時發現三層樓的房子已陷入火海，立即部署水線搶救，但因屋內堆滿大量雜物，火勢迅速延燒，搶救不易，火勢約在四時控制，五時四十九分才完全撲滅。

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消防人員清理火場時，先在二樓房間發現一具焦屍，一度無法辨識身分，但由於賴姓屋主和其葉姓妻子都未逃出火場，消防員持續在屋內搜尋，直到上午十時左右，才在一樓後方的廚房，發現趴臥在地已明顯死亡的賴翁。

太平區坪林里長尤文雄表示，這對老夫妻已長居此處三、四十年，賴翁平時會撿資源回收物回家，家裡堆了不少雜物，昨凌晨二點多，鄰居聽到一聲轟然巨響，出來查看時，房子已經陷入火海。

鐵皮宮廟竄火 父死子傷

此外，台北市信義區信安街一間鐵皮屋宮廟昨上午也發生火警，住在廟裡的五十七歲謝溫姓男子，因行動不便，逃生不及倒臥金爐旁，遭火舌吞噬亡，其子試圖持滅火器滅火，但火勢過大，背部遭燒燙傷，幸順利逃出，火勢於半小時被撲滅，燃燒約八十平方公尺，起火原因有待勘驗。

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