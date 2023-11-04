選前掃黑、打詐 逮2040人 檢肅70首惡 扣1.8億

警政署選前打擊槍、黑、詐專案行動，刑事局局長周幼偉聽取破獲案件簡報。（記者邱俊福攝）

2023/11/04 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應明年二合一大選將屆，自上月廿三日至本月一日執行「全國同步掃黑、肅槍及打詐行動專案」，檢肅幫派首惡七十人，連同幫眾逮捕四一二人，掃黑、肅槍及打詐全部查獲人數二○四○人，另搗破七處兵工廠，掃蕩詐騙集團及其機房、水房等二七七件；十天行動查扣不法所得高達一億八一六六萬多元，還同時查扣九筆不動產、十六台車輛。

搗破7處兵工廠、6詐欺水房

刑事警察局局長周幼偉表示，本次行動發現黑幫利用從事詐騙獲得的利潤，吸收幫眾壯大勢力，警方將持續打擊，不給任何生存空間，並對詐欺犯罪成立「情資研析專責小組」，將產出的有效情資分派外勤大隊查緝，成立迄今已產出四十七件情資，並在這次專案依前述情資破獲六件詐欺水房、以及詐欺機房和遊戲點數商各一件。

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刑事局長：不容黑幫用詐騙壯大

本次專案掃黑查獲的幫派份子，包括竹聯幫、天道盟、四海幫、三光幫、風飛沙幫和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，其中竹聯幫落網人數最多，包括多名犯行囂張的明仁會、弘仁會首惡與其手下；槍砲案破獲五十六件、六十三人，查獲各式非法槍械八十七支及改造場所七處；打詐查獲二七七件、一五六五人。

個案包括竹聯幫明仁會廿六歲萬華分會長洪冠群，涉積極招募未成年幫眾，並拘禁兩名想脫幫的少年毆打凌虐，警方逮捕洪男等七人，查扣瓦斯長槍和手槍、Ｋ他命等大批贓證物；弘仁會幹部、台日混血的廿五歲男子飯窪大輔，為一件三千萬元債務糾紛，指揮手下虐打被害人、強拍裸照及逼簽五千萬元本票，被害人被迫交付五二○萬元才換回本票。

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