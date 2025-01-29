初二回娘家+出遊！國道有高乘載及匝道管制 18路段地雷區

明天初二回娘家加上出遊車潮，預估有18處路段易塞車。（資料照）

2025/01/29 18:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（29日）是大年初二，各地會湧現回娘家、出遊走春和參拜廟宇人車及車潮。交通部高速公路局預估明天國道會有18處路段易塞車，且開始有高乘載管制、匝道封閉等措施，國道車流也是平日平均的1.5倍之多，提醒用路人注意。

明天是春節連續假期初二，預估國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中南向交通量可達71百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。

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高公局預判明日重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

另外易壅塞路段還有國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括上午5時到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午12時58分，國3北向342.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時44分排除，造成後方車流回堵5公里；14時31分，國3南向51.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，於下午14時38分排除，造成後方車流回堵3公里。

還有下午15時49分，國3南向56.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午15時53分排除，造成後方車流回堵3公里，這些追撞事故都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

大年初二中區南向、北向路況預報。（高公局提供）

大年初二中區南向、北向路況預報。（高公局提供）

大年初二北部南向、北向路況預報。（高公局提供）

大年初二北部南向、北向路況預報。（高公局提供）

大年初二南部南向、北向路況預報。（高公局提供）

大年初二南區南向、北向路況預報。（高公局提供）

大年初二國道交通管制和易塞車路段。（高公局提供）

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