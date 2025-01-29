悚！中國12歲屁孩「往下水道扔鞭炮」 秒被炸飛上天重摔落地

近日中國重慶一名12歲女童，在小年夜當晚將鞭炮扔進下水道，當場發生劇烈爆炸，女童更是被炸上天數秒，狠狠重摔落地。（圖擷取自中國bilibil、社群平台「X」，本報合成）

2025/01/29 18:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年一到農曆春節，中國多個單位即便多次宣導，各地仍會頻繁發生未成年孩童不顧危險，執意把點燃的煙火、爆竹、鞭炮等易燃物，直接丟進充斥滿沼氣的下水道內，釀成嚴重爆炸事故。近日重慶一名12歲女童，在小年夜當晚將鞭炮扔進下水道，當場發生劇烈爆炸，女童更是被炸上天數秒，狠狠重摔落地。

綜合中媒報導，根據中國重慶當地政府通報，這起事件發生在本月27日晚間晚間7點40分左右，爆炸地點則在龍水鎮金桂廣場小區。根據現場監視器畫面顯示，一名穿著黃黑色外套的女童，先是蹲在廣場人孔蓋，再把點燃的鞭炮入下水道內，接著女童起身急忙往一旁空地移動，然而不到3秒，下水道的沼氣就因鞭炮引發爆燃。

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監視器拍到爆炸發生瞬間，廣場的5個厚重人孔蓋與附近地磚，立即被巨大爆炸衝擊波噴上天；逃生不及的女童也因一腳踩著人孔蓋被狠狠炸飛至高空數秒，才重摔到廣場角落，墜落前還差點砸傷路過民眾。通報指出，根據調查除了肇事的12歲女童外，現場無其他人員傷亡，女孩已在第一時間被送醫救治，暫無生命危險。

報導指出，目前相關部門正同步開展事件調查和後續處置工作。大足區應急管理局也於昨（28）日提醒民眾，燃放煙花爆竹一定要注意安全，嚴禁在易燃易爆、禁止燃放的區域和場所燃放，共同營造安全祥和的新春佳節。

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