週一好天氣！中北部清晨下探13度 白天高溫20度

週一北部、東北部及東部天氣轉冷，僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴天氣。（記者田裕華攝）

2025/02/16 22:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明週一（17）日受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦寒冷。各地及外島天氣多雲到晴，僅東半部有零星短暫降雨，環境偏乾，提醒民眾適時補充水分並注意保暖。

降雨方面，週一環境偏乾，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部及離島則維持穩定天氣，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖天氣多雲到晴。風勢方面，週一嘉義以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，海上活動須注意安全。

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氣溫方面，週一大陸冷氣團影響，夜晚清晨低溫在中部以北及東北部地區13、14度，其他地區15至17度，各地早晚感受偏涼；白天高溫在北部及宜花地區19、20度，其他地區22至24度，中南部溫差較大。外島部分，澎湖全天15至18度、金門11至18度、馬祖10至13度，夜間氣溫較低，外出建議適時添衣。

天氣風險公司指出，這波冷氣團屬於緩步南下型，週日晚間至週一清晨影響最明顯，中部以北及東北部低溫可能降至14至15度，南部及東南部則約16至18度，雖然冷空氣不算太強，但日夜溫差大，早出晚歸需多留意。週一冷高壓南下，水氣減少，北東降雨趨緩，各地轉為多雲時晴，白天高溫約18至21度，但夜晚氣溫仍偏低，容易有寒意；此外，偏北風將夾帶境外污染物，影響西半部空氣品質，對敏感族群較不利。

紫外線部分，週一台中市、彰化縣、苗栗縣、金門縣、澎湖縣為「高量級」，其餘縣市為「中量級」。

西部空汙橘色警戒

空氣品質方面，環境部預測明日大陸冷氣團挾帶境外污染物，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及外島空品區達「橘色提醒」等級，敏感族群應減少戶外活動，花東空品區則維持「普通」等級，外出建議佩戴口罩以減少影響。

週一白天北部與東部高溫約19至20度，其他地區22至24度，日夜溫差較大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一為「中量級」和「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一受東北風影響，境外污染物南下，中南部空氣品質偏差，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及外島空品區為「橘色提醒」等級，敏感族群應減少戶外活動。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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