台東議員嚴惠美涉賄選 與姊同遭起訴

2023/11/01 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕無黨籍台東縣議員嚴惠美去年選舉涉賄，遭競爭對手高美珠提當選無效之訴，經台東地方法院審理，今年八月一日判決當選無效；台東地檢署續偵辦嚴所涉賄案，查知其與胞姊、前縣議員嚴亞美為求勝選，兩人多次向選民行賄，約其在議員選舉中支持嚴，日前向台東地院聲請將兩人依「公職人員選舉罷免法」第一一三條第三項規定宣告褫奪公權。

起訴書指出，嚴惠美登記參選民國一一一年台東縣第廿屆縣議員選舉第十一選舉區候選人，嚴亞美為其胞姊，同年三、四月間某日傍晚，一同至東河鄉泰源保健室，見森、簡姓兩位選民正要下班，分別交付各兩千元，約其在議員選舉中支持嚴。

請繼續往下閱讀...

同年九月某日晚間八時許，又一同至長濱鄉寧埔村烏石連姓選民住處，在門外交付連一千元，要求支持。同年十月中、下旬，再一同到北源村行賄千元。案經台東地檢署檢察官簽分偵辦，認為嚴氏姊妹均違反「公職人員選舉罷免法」第九十九條第一項之投票行賄罪嫌；所為之數次共同投票行賄之犯行，均係基於單一之犯意，接續向上開有投票權之人行求、期約或交付賄賂等行為，而侵害同一法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，依刑事訴訟法第二五一條第一項提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法