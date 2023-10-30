毒駕BMW逆撞晨運婦 肇逃男收押

BMW車頭破洞及車禍遺留零件，勘驗後吻合，駕駛陳威豪（戴安全帽者）收押禁見。 （警方提供）

2023/10/30 05:30

宜蘭婦昏迷重傷 陳威豪稱事發時連抽2支K菸

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉二十六日清晨發生晨運婦人被白色BMW自小客車撞成重傷，三十一歲駕駛陳威豪肇事後開往附近巷道棄車逃逸，警方隔天將他拘提到案，查出他另涉吸食摻和愷他命香菸毒駕，檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准。

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二十六日清晨五點多，七十四歲楊姓婦人沿著冬山鄉永和路路邊行走晨運，被一輛逆向白色BMW撞上，肇事車輛隨即駛離現場，楊婦倒地身受重傷，其他路人目擊報警，由救護車送醫急救，目前昏迷指數六，仍未脫離臉境。

車禍現場遺留零件 與BMW車頭破洞吻合

肇事駕駛把車開往鄰近冬山鄉太和路巷道棄車逃逸，警方尋獲涉案車輛，左側車頭撞破一個大洞，車內有不明白色粉末，初篩驗是愷他命，至於車禍現場遺留BMW零件，經過勘驗與車頭破洞相當吻合。

專案小組循線找到車主，得知是車主的哥哥陳威豪所開，但他一度神隱不見蹤影，警方報請宜蘭地檢署檢察官林禹宏指揮偵辦，二十七日晚間持拘票拘提到案，查出陳男事發時連續吸食摻和第三級毒品愷他命的香菸兩支，辦案人員研判毒品影響他的操控力，導致車輛偏左駛入對向車道撞擊楊姓婦人。

檢察官認為，陳男涉犯刑法之服用毒品不能安全駕駛動力交通工具因而致人重傷，又肇事逃逸，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串供、滅證之虞，向宜蘭地院聲押，法官裁定收押禁見。

宜蘭地檢署表示，酒後或服用毒品駕駛動力交通工具（含電動車）致不能安全駕駛，因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金；致重傷者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，呼籲大家切勿觸法，以免害人害己。

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