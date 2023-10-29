被詐騙 收到催款通知怎麼辦？寄存證信函主張挨詐 可先不繳款

警方拘提林姓員工（右二），搜索汽車與住處。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/29 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕中部逾百名大學生遭「無卡分期貸款詐騙老鼠會」詐騙，但當初受害學生自己簽名成立貸款契約，如今融資公司的催繳欠款通知陸續寄來，受害生該怎麼辦？可否以受害人身分不予理會？

曾任檢察官的律師何皓元指出，受害學生可發存證信函給貸款的融資公司，以受詐欺為由，表達主張撤銷先前簽約的意思表示，主張契約自始無效，即可不受契約效力拘束，無須因受催繳而繳款。

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至於依據的法條是民法第九十二條，以自己被騙簽約，主張撤銷「受詐欺而為的簽約意思表示」，使契約失其效力，保障自己權益。

賺外快 應思考報酬合理性

何皓元表示，如果有部分受害學生已依契約內容履行分期付款，蒙受損失，也可提起民事訴訟，主張受詐欺而買賣契約無效，要求撤銷簽約，並依「返還不當得利」向貸款公司請求返還已支付的錢。

此外，學生若誤信話術而拉其他學生一起加入，會不會淪為詐欺共犯？何皓元認為，實務上法官會依事證來判定，拉人加入的大學生有沒有認知到自己與嫌犯有一同詐欺下線？有沒有犯意聯絡？來認定是否為共犯。

何皓元提醒，學生介紹同學一起簽約賺外快之前，應思考清楚報酬是否合理，並多與家人商量，以免受騙。

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