為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被詐騙 收到催款通知怎麼辦？寄存證信函主張挨詐 可先不繳款

警方拘提林姓員工（右二），搜索汽車與住處。（記者張瑞楨翻攝）

警方拘提林姓員工（右二），搜索汽車與住處。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/29 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕中部逾百名大學生遭「無卡分期貸款詐騙老鼠會」詐騙，但當初受害學生自己簽名成立貸款契約，如今融資公司的催繳欠款通知陸續寄來，受害生該怎麼辦？可否以受害人身分不予理會？

曾任檢察官的律師何皓元指出，受害學生可發存證信函給貸款的融資公司，以受詐欺為由，表達主張撤銷先前簽約的意思表示，主張契約自始無效，即可不受契約效力拘束，無須因受催繳而繳款。

至於依據的法條是民法第九十二條，以自己被騙簽約，主張撤銷「受詐欺而為的簽約意思表示」，使契約失其效力，保障自己權益。

賺外快 應思考報酬合理性

何皓元表示，如果有部分受害學生已依契約內容履行分期付款，蒙受損失，也可提起民事訴訟，主張受詐欺而買賣契約無效，要求撤銷簽約，並依「返還不當得利」向貸款公司請求返還已支付的錢。

此外，學生若誤信話術而拉其他學生一起加入，會不會淪為詐欺共犯？何皓元認為，實務上法官會依事證來判定，拉人加入的大學生有沒有認知到自己與嫌犯有一同詐欺下線？有沒有犯意聯絡？來認定是否為共犯。

何皓元提醒，學生介紹同學一起簽約賺外快之前，應思考清楚報酬是否合理，並多與家人商量，以免受騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
臉書主打3C免卡分期 影武者露餡
2023/10/29 05:30

臉書主打3C免卡分期 影武者露餡

果粉快看！年年無痛換新iPhone不是夢

掌握氣候變遷大趨勢
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播