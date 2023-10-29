臉書主打3C免卡分期 影武者露餡

檢警查扣五十八萬元現金、存摺與約三百份貸款契約書。（記者張瑞楨攝）

2023/10/29 05:30

才稱店遭冒名就被打臉 大學生：簽約時店主林柏均就在場

〔記者張瑞楨／台中報導〕檢警昨拘提涉入新型態「無卡分期貸款詐騙老鼠會」的主嫌林柏均，林男涉指使林姓員工，以五千元利誘大學生簽下貸款契約書。林男直到昨天被拘提前，面對受害學生質疑他與出面誘騙學生的林姓業務員（林姓員工）勾結犯案，仍一臉無辜地大聲喊冤，還以無奈語氣說自己也受害，根本是他的店名被人冒用，他與騙徒沒有任何往來等；結果檢警對他展開搜索、拘提行動後，不僅搜出高達三百份的貸款契約書，還查出許多受害學生，都是被林姓員工直接帶到林男的通訊行內簽名，當時林男本人也在場。

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林柏均經營的三Ｃ店，距離逢甲大學不到二公里，經營時間近五年，GOOGLE有一千一百多人評價，且分數高達四．九（滿分五），內容包括老闆親切、物美價廉、網路下訂出貨迅速等；另外，此店的臉書粉絲團中，主打「全3C免卡分期，免頭款、輕鬆繳款、線上辦理，學生、軍人、專案上班族100%過件」。

本報記者前天採訪林男，他堅稱店名被人惡意冒用行騙，他還將「澄清聲明」張貼在店外，至於被指涉案的男子（林姓員工）不是他的員工，雙方無生意或金錢往來。不過記者詢問他的姓名等基本資料，他都不願回答，也拒絕拍照，卻突兀地拿出遊戲光碟說：「不要寫我，希望能多介紹遊戲光碟。」

3C店 網路評價逼近滿分

本案案情主要有兩個部分，一是林男指示林姓員工搭訕大學生，誘簽「無卡分期貸款契約書」，學生沒實際拿到貨品，反而揹下一筆貸款。

另一個部分是，以「介紹同學來，還能再賺錢」話術，拉攏大學生介紹其他同學等人加入，每拉一人可賺二千至四千元（平均三千元）的介紹費，因而有學生拉到高達廿位同學。

問題是拉同學加入的行為，與違法的老鼠會模式一樣，拉人的同學本身如同兩名主要嫌疑人的下線，是不是由受害人變成了全案共犯？台中地檢署昨表示，此案剛偵查，尚未調查到這部分。警方則說，如果學生知道是詐欺，還拉同學加入，就是共犯；如果不知情，只是被三千元介紹費利誘，甚至自己也是積欠貸款的受害人，應只會是被害人，實際情況要花時間清查。

警方拘提的主嫌林柏均，就是3Ｃ店的老闆。（記者張瑞楨翻攝）

3C店主林柏均前天受訪時，振振有詞指稱店被冒名，並在店外張貼聲明書（見圖），才隔一天就被拘捕。（記者黃旭磊攝）

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