性侵8女躲22年 60歲慣竊重判25年

涂明朗。（資料照）

2023/10/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男慣竊涂明朗從二○○○年起，八度攜帶凶器侵入住宅性侵女子，雖每次都留下DNA，警方卻始終無法鎖定嫌犯，直到二0一八年警方比對舊案，因鑑識技術強化，從其他竊案連結出涂男身分，展開追捕，去年終於逮到人。二審高等法院日前重判涂男廿五年有期徒刑，並命其接受強制治療。

鑑識技術強化 確認身分

涂明朗是竊盜慣犯，犯案地點遍布台北市中山、大安與萬華等區，慣以帶刀攀爬窗戶或水管，侵入公寓的低樓層住戶搜刮財物，若有女性獨自在家，即升級為性侵，持刀逼迫就範。二○○○年至二○○五年間有八女受害，包括十一歲女童、十六歲少女。

請繼續往下閱讀...

涂明朗犯案時均有體液留在現場，警方雖採集到生物跡證，檢出DNA型別，卻無法比對出特定嫌犯。直到二○一四年警方偵辦一件住宅竊盜案，赫見竊嫌的DNA與先前八起強制性交案件嫌犯相同，立刻加強採集現場跡證，採得八枚不明人士指紋，一併納入資料庫。

之後鑑識技術不斷強化，警方二○一八年間辦理舊案比對時，發現該竊案採獲的其中一枚指紋，與涂明朗的左手姆指指紋相符，展開追捕；去年涂再度偷竊，曝露行蹤，警方同年五月前往圍捕，終於逮到他，也偵破了高懸廿二年的性侵案，涂已六十歲，落網後被收押迄今。

一審台北地院依八件攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，分判涂男七年六月到十年五月不等徒刑，定應執行廿六年八月；涂男否認性侵十一歲女童，辯稱只有摸胸部與私處，發現她年幼就罷手。

二審高等法院認為女童胸部有涂男DNA，下體則沒有，改認定為性侵未遂罪，八罪合併應執行廿五年，可上訴。

刑前接受強制治療

亞東醫院鑑定顯示涂男無重大精神病，但性罪犯再犯危險評估為六分的「高危險」，且犯行合併暴力、侵害陌生人、缺乏同理心，屬高再犯風險族群，合議庭因此諭知刑前令入相當處所施以強制治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法