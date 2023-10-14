割喉殺少女再槍殺證人／中市雙桶屍案 在監7煞判賠1257萬

台中「雙桶屍」案的首惡徐德益，一審被判兩個死刑。（資料照）

2023/10/14 05:30

法界：受害家屬恐看得到拿不到

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子徐德益與陳姓女友、共犯王閔正，用割喉等凶殘手法殺害蔡姓少女，二年後徐又與共犯共七人槍殺黃姓男子，兩人遺體都塞入桶子棄置，犯下轟動全台「雙桶屍」命案；此案民事部分，台中地院判決徐與陳女、王三人應連帶賠償蔡女父母共八九二萬元，徐、王等七人應連帶賠償黃男的母親與女兒共三六五萬元，合計共一二五七萬餘元；不過，這些人已身陷囹圄，且恐無足夠的財產，法界認為此賠償可能「看得到，拿不到」。

主嫌徐德益 一審被判兩個死刑

刑事方面，徐男一審被判兩個死刑，王男一審與二審皆判處無期徒刑，其餘共犯一審各被判十一年六月至無期徒刑，陳女則由少年法庭審理。

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起訴書指出，現年卅六歲的徐德益於二○一五年出獄後，結交陳姓少女（之後結婚），又聘僱廿七歲王閔正，王閔正與蔡姓少女同居，但陳姓少女與蔡姓少女相處不睦。

徐男把別人委託購地的三百多萬元訂金花光，又擔心蔡姓少女會告發自己與陳姓少女同居，遂萌生殺人之意，且意圖把三百多萬元嫁禍給「不會講話的死人」，二○一七年五月，徐與陳女、王男持鐵鎚敲擊、用菜刀割頸殺害蔡女，屍體裝入桶內棄置。

隔年，徐德益擅自把何姓男子的土地賣掉，侵佔二千多萬元，何男控告徐男詐欺罪，徐男趁台中地檢署二○一九年六月五日開庭，夥同王閔正等共七人想綁架、殺害何男，但何男未出庭，而是證人黃男出庭，七人將錯就錯，將黃男挾持到山區槍殺，遺體塞入桶子棄置苗栗山區。

蔡女已離異的父母提民事訴訟，向徐男、陳女與王男，索賠各一千二百萬、八○九萬元，台中地院判三人應賠償蔡父二四○萬元、蔡母六五二萬元，共八九二萬餘元。

黃男的母親與女兒控告徐德益等七人索賠六六五萬元，中院判七人應連帶賠償黃母一九三萬元、女兒一七二萬元，合計三六五萬元。可上訴。

台中地院判犯下「雙桶屍」案的首惡徐德益等7人，連帶賠償兩死者家屬共計1257萬元。（資料照）

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