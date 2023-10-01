國道車禍 不適解安全帶／兒目睹 母再挨撞拋飛亡

福爾摩沙高速公路新北市鶯歌路段，昨凌晨傳出二次事故，釀1死3傷；其中王男目睹在車內的母親遭後方兩車連續猛撞（圖為王男座車)，拋出車外不治。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/01 05:30

二次事故 七車連環車禍

〔記者吳仁捷／新北報導〕中秋連假期間，國道驚傳連環車禍釀成一死三傷意外！新北市謝姓男子昨凌晨三時許，駕駛小貨車行經福爾摩沙高速公路鶯歌路段北上五十二點九公里處時，與黃男的小貨車發生擦撞，事故發生後，謝男仍將小貨車停放中內側車道，未料兩分半鐘後，後方車輛煞車不及，釀成嚴重二次事故，導致七車連環車禍，共造成一死三傷慘劇，車禍原因及肇事責任，待國道警方調查釐清。

要命兩分半鐘 一死三傷

國道公路警察局第六大隊樹林分隊調查，四十四歲黃男駕駛的小貨車與六十二歲謝男的小貨車擦撞後，由於車損輕微，黃男先將車輛移置路肩，但謝男小貨車仍停於中內側車道，疑要等警方來處理。

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據調查，因天黑視線不佳，謝男的小貨車隨即遭後方四十七歲李男駕駛的第三車撞上，第四車駕駛王男當時也因閃避不及追撞李男貨車，坐在副駕駛座的王母遭緊縮安全帶勒住不適，因此解開安全帶，王男也下車查看車損，未料座車突遭後方四十八歲李男駕駛的第五車、廿二歲許男駕駛的第六車連續撞上。

兒下車查看 不料隔陰陽

王男駕駛的白色豐田轎車因遭後方李男、許男兩車連續猛烈撞擊，王母因此遭拋出車外，消防員抵達後，迅速將王男及重傷的王母、另兩名李男共四人送醫，其中，王母傷重不治，另三人幸僅輕傷；王男哀痛透露，當時開車要載母親回台北市萬華住處，看到前方發生事故時因煞車不及撞上，對母親就此天人永隔，哀痛不已。

國道車禍 速移至安全處

國道警方初步認定，第二車謝男釀成二次事故，第五車李男、第六車許男追撞死者座車致死，將謝男、李男及許男三人暫列過失致死嫌犯；警方也重申，汽車在國道發生事故後，若尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，防止二次事故發生。

福爾摩沙高速公路新北市鶯歌路段二次事故，導致7車連環車禍，多車嚴重損毀。（記者吳仁捷翻攝）

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