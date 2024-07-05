台中潭子今年第176件酒駕！醉女連撞7汽機車 自己側翻路中間

游女車子碰撞瞬間。（民眾提供）

2024/07/05 10:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市游姓女子4日晚間開車行經潭子區時，疑因酒後注意力不集中，先碰撞路旁一輛轎車，導致轎車再往前連續推撞6輛機車，游女駕駛的車子也因巨大撞擊翻車，雖自行脫困沒受傷，但警方測出酒精濃度超標，今天依公共危險罪嫌移送法辦，經警方統計，這也是潭子區今年迄今酒駕舉發在案的第176件。

這起酒駕自撞事故發生在昨晚7時許，50歲游女當時開車沿復興路一段往北屯區方向直行時，突偏離車道駛出路肩，碰撞路邊停放轎車，轎車被猛力一撞再往前推撞，波及路邊共6輛機車，而游女的車子也因此側翻在路中，現場汽機車零件散落一地，一片狼籍。

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轄區大雅分局獲報趕往處理，只見游女的車子右前車頭受損，被撞轎車左後車尾保險桿、右側車身及右前車頭受損，另6輛機車車頭及車身受損，此時游女已自行脫困，雖未受傷但被聞到濃濃酒味，經警方當場施以酒測，酒測值為0.45毫克，因明顯超過法定標準值帶回偵辦，警方也在今天依公共危險罪嫌移送法辦。

大雅分局統計，轄區今年因酒駕遭舉發在案共176件，呼籲民眾酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

游女車子當場側翻在路中。（民眾提供）

被撞轎車再往前推撞6輛機車。（民眾提供）

現場一片狼籍。（民眾提供）

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