易燃物太多 延燒逾一天一夜

消防人員出動消防機器人進入火場勘查搜救。（記者李惠洲攝）

2023/09/24 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚國際科技公司屏東廠大火造成屏東史無前例的重大傷亡，火勢延燒超過一天一夜，迄昨晚九時五十六分撲滅，高、屏兩地消防局兩天來共動員二百七十五人次、一百廿一輛各式消防車輛，不停灌救也無法立即撲滅，屏東消防局副局長李彬正表示，由於廠區腹地達六千坪，且貯存的易燃貨物太多，廠區內疑有過氧化物等化學物質造成爆炸，只能採取降溫方式不斷灌水，最後再動用怪手清理，以將火勢熄滅。

121輛消防車灌救

李彬正表示，明揚廠房內有高爾夫球生產線，含有許多可燃性物質，包括大量的塑膠微粒、橡膠等，廠商也說廠內有易燃的「環己烷」有機溶劑、架橋劑、異構烷烴等，後來更發現有造成爆炸的過氧化物。

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李彬正說，消防人員到場時，因廠房內不斷爆炸，消防人員只好撤出，無法進入火場，只能以機器人在周邊灌水降溫，消防人員保持警戒，避免火勢延燒到其他地方，昨日早上部分廠區溫度降下來，才動用怪手破壞清理，以加速滅火速度，下午又下了一場雨，為免再度引燃火勢，先暫停人員進入廠內，使得火勢撲滅困難。

高雄市消防局支援許多人力及車輛到屏東協助，前日高、屏兩地共出動七十輛消防車、一百四十三人，昨天則出動五十一輛消防車、一百卅二人，動員的人力和車輛皆創下屏東縣的火警救災紀錄。

明揚廠區嚴重燒毀，怪手進場清理以加速滅火速度。（記者李惠洲攝）

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