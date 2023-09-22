台版柬埔寨案一男交保落跑／詐團首腦藍道4人恐逃 延押

詐團首腦杜承哲被裁定延押。（資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕去年爆發拘禁「豬仔」多達六十一人、虐死三人的「台版柬埔寨」詐騙集團案，士林地院已就首波起訴的廿九名被告定宣判日期，但其中一名原本在押的被告潘依凡，獲交保後傳拘無著，恐已逃匿，已沒收保證金及發布通緝；對於第二波起訴綽號「藍道」的首腦杜承哲、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等四人，法官認定也都有逃亡與串滅證之虞，裁定四人均延押禁見兩個月。

此詐團不法所得高達三億九六六七萬餘元，士林地檢署去年底首波起訴高層「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等廿九人，士院審結定十一月廿二日宣判。然而原本在押的潘依凡，今年三月獲裁定七萬元交保後，八月未如期到庭，士院認定已逃匿。

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另第二波起訴的杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，因押期將屆，士院前天認為，杜等四人僅承認部分犯行，但依同案被告的供述、證人證詞，並經勾稽相關證物，可認四人涉嫌發起犯罪組織、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌疑重大；而私行拘禁致死罪屬本刑最輕五年以上之罪，可認定有逃亡之虞。

法官進一步指出，杜承哲位居於主謀地位，然就私行拘禁致死、強盜部分，供詞避重就輕；薛隆廷在集團中處於「上位」，卻否認部分犯行；洪俊杰就有無實際參與控管交付帳戶，與其他共犯說法不同；王昱傑被查獲前曾丟棄手機，就實際參與程度為何，說法同樣避重就輕。

法官因而認定杜等四人若交保在外，恐會潛逃，且為了減輕罪責而與其他共犯、證人勾串並滅證。

此外，檢方第一波起訴並經媒體大肆報導後，杜承哲、洪俊杰、王昱傑等人仍再度犯案，故有反覆實施之虞，裁定繼續羈押禁見。

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