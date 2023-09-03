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法官判受刑人勝訴 獄中勞作月領3千？花監要上訴

花蓮監獄。（資料照）

花蓮監獄。（資料照）

2023/09/03 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部函釋建議受刑人每月生活所需為三千元，花蓮監獄陳姓受刑人據此興訟，要求花監補足勞作金至三千元；花蓮地院更一審引司法院長許宗力曾說「受刑人只是穿著囚服的國民」，直指報酬與勞動顯不相當，判陳男勝訴。法務部認為陳男及法官誤解「每月生活需三千元」之意，如本案依此確定，一旦全國約五萬名受刑人都興訟要求「月領三千元」，國庫一年將增十億元負擔，因茲事體大，法務部已請矯正署協助花監上訴。

若全部比照 國庫一年增10億負擔

相關官員說明，部分受刑人因欠債、賠償等情被強制執行財產，若勞作金被扣到一毛不剩，在監無法購買日常生活用品，故函釋對受刑人強制執行，要酌留一些生活費用，建議每月為三千元。

陳姓受刑人有兩個月因病、參加社團活動等情，勞作金只拿到一九四元及三二五元，他以無法維持生活、法務部有函釋等，要求補足至三千元。

花監︰受刑勞作義務 非雇用關係

花監指出，受刑人接受勞作是公法上的矯治義務，非勞基法的雇用關係，且監所提供衣食等各項生活照顧，對經濟困難者還提供生活必需品等，以多項理由說明陳男請求不合理。

不過承審法官認為，報酬與勞動顯不相當，近於奴役，所得過低不僅是剝削壓榨，也是對人格尊嚴的貶低侮辱；法務部函釋勞作金要三千元，受刑人才能維持基本人性尊嚴及生存權，依此判給付陳男該兩個月、共六千元勞作金。矯正官員說，目前受刑人平均月勞作金約一千餘元，若此例一開，所有人都得補到三千元，形同納稅人一年須額外支出十億元，民眾恐無法接受。

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