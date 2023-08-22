瑞芳副分局長督勤失聯 晚間溺斃深潭

潛搜人員到潭底搜救，新北市瑞芳警分局副分局長簡忠煒不幸溺斃。（記者吳昇儒翻攝、取自瑞芳警分局網站）

2023/08/22 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳警分局副分局長簡忠煒昨上午前往平溪分駐所督勤後，卻突然失聯，同仁下午發現他沒回分局上班，且聯繫不上，擔心他發生意外，通報各單位協尋；搜救人員昨下午四時許於望古瀑布附近水潭邊，發現簡的鞋子、帽子，隨即派遣潛水小組協尋，在潭底將人救起，送醫搶救後仍不治。

瑞芳警分局同仁昨日下午發現，五十四歲的簡忠煒沒到分局上班，且撥打電話也沒回應，詢問家屬得知他早上就出門，擔心他發生意外，通報各單位協尋。

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警方調閱沿線監視器，並委請消防局協尋，最終在望谷瀑布附近發現簡的座車，更在潭邊發現他一隻鞋子及帽子掉落一旁。

搜救人員擔心他可能跌落潭中，派出潛搜人員進入潭中搜索，晚間六時十分，在潭底發現簡，已無生命跡象，將他救起搬運上岸，施作CPR搶救，但直至送到八堵礦工醫院前，他均未恢復呼吸心跳，醫護人員搶救至晚間六時四十四分仍告不治。

同仁指出，簡副分局長平日就有運動、探訪山林秘境的習慣，推測他可能到平溪督勤後，行經望古瀑布時，想下車探訪，走到潭水邊時，因腳滑跌落潭中，頭部受創不幸溺斃，因此現場才會留下一頂帽子及一隻鞋子，但是詳細原因仍須待檢警相驗調查之後，才能進一步釐清。

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