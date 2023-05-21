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    醫師建議︰讓孩子學習負責 家長應落實法律教育

    警方證實確實有學童用「黃金葛汁」，讓另一學童不適。（資料照，本報合成）

    警方證實確實有學童用「黃金葛汁」，讓另一學童不適。（資料照，本報合成）

    2023/05/21 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕昨驚傳有小學生聯手「下毒」報復同學行為，開業精神科醫師楊聰財認為，小學生可能因模仿、不當的壓力處理、尋求關注或好奇心驅使而出現下毒行為，他提醒，報復心重或缺乏同理心等行為若未適當引導，未來較容易出現反社會人格特質。

    資訊發達 可能有樣學樣

    楊聰財分析，現代資訊發達，小學生透過網路就可查詢到想知道的訊息，若是電影、戲劇出現下毒情節，也可能因此有樣學樣；而不當的壓力處理方式，例如憤怒的情緒無法排解、想要對方得到教訓，這種報復心態也可能出現不恰當的舉動。

    楊聰財說，有的小孩子會以摔破碗來引起父母關注，下毒行為也可能是為了尋求關注，或是好奇心驅使的「沒看過，吃了這個會怎樣」惡作劇心態。

    未適當引導 易現反社會人格

    楊聰財提醒，未成年時期沒有適當引導，例如報復心很重、紓壓管道不恰當、缺乏同理心，未來比較容易出現反社會人格的特質，建議家長落實法律教育，讓孩子學習負責，也許未成年人的法律責任輕，但要避免放過現在的小錯，釀成未來的大過。

    楊聰財說，人的「良心中樞」是己所不欲、勿施於人，日常生活中應有良好的情感教育，提升同理心及尊重別人的態度，此外，人生不如意的事十之八九，也可選擇「道不同、不相為謀」，保持適當距離，而不是去找人家麻煩，造成惡性循環。

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