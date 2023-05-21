4小學生 下毒報復同學

醫師表示，黃金葛屬於天南星科植物，有草酸鈣、皂素都是很強的刺激性毒素，誤食會嘴破、喉嚨痛、腹痛、腹瀉。（資料照）

2023/05/21 05:30

含糖黃金葛汁灌入水壺 害人頭暈、噁心、腹痛

〔記者蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中市某國小一名高年級學生，上月底因與同學有言語摩擦，竟聯手另三名同學下毒報復，用有毒植物「黃金葛」的汁液，加糖灌入對方水壺，學童喝後頭暈、噁心、腹痛，雙方家長鬧上派出所；但由於兒童刑事犯罪已除罪化，警方僅通報教育局，台中市教育局表示，校方正調查中，並已對相關學童展開輔導。

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雙方家長鬧上派出所

有網友在社群網站發文指稱「國小生下毒殺人」，內文指A生與R生有摩擦，經導師調解後雙方和解，但A生仍心懷怨恨，上月底夥同另三位同學，共謀對R生下毒，選擇要放姑婆芋、黃金葛還是夾竹桃，最後抽籤決定使用黃金葛，偷偷在R生的水壺中添加含糖的黃金葛汁液。

R生喝下後出現頭暈、噁心、腹痛，以為是吃壞肚子，班導師發現異常，通知家長並通報學校，校方召開個案與家長會議，隔天在A生座位下方發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子，A生卻告訴同學「我不會放過班導和R生」，還要同學不要和R生說話，雙方家長鬧上派出所，警方證實有此事，但因未滿十二歲兒童的刑事除罪化，故僅通報教育局。

貼文者質疑校方態度消極敷衍，拒絕提供學校會議的影音記錄，也聽說A生的父親與校方熟識，還將所有責任推給班導師。

教局︰校方已進行輔導

教育局回應說，學校已對雙方學童分別進行輔導處遇措施，雙方家長陸續提出疑似校園霸凌事件、性平事件申請，教育局已請學校加強輔導該班，並且依性平法與校園霸凌防制準則及程序處理。

醫師︰該生長時間中毒

收治R生的中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，經仔細診療，判斷他有長時間暴露於中毒。

黃金葛含有刺激性毒素

台中榮總毒物科主任毛彥喬表示，姑婆芋、黃金葛皆屬天南星科植物，含有草酸鈣、皂素等很強的刺激性毒素，接觸會造成紅腫、疼痛，誤食會嘴破、喉嚨痛、腹痛或腹瀉，但味道刺激，加糖可能緩解感覺，若中毒劑量多，症狀會持續多日但不會致死，無解毒劑，可喝冰水或冰牛奶止痛或稀釋毒素；夾竹桃則全株有毒，切勿誤食。

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