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    全台最大自辦都更案 爆詐貸

    泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修，涉嫌以不實的預售屋成交合約，向合作金庫銀行、土地銀行等兩家官股行庫申請聯貸，台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分十八路搜索、約談楊岳修等十一人，依違反銀行法之詐欺銀行等罪偵辦。（取自泰舍網頁）

    泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修，涉嫌以不實的預售屋成交合約，向合作金庫銀行、土地銀行等兩家官股行庫申請聯貸，台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分十八路搜索、約談楊岳修等十一人，依違反銀行法之詐欺銀行等罪偵辦。（取自泰舍網頁）

    2023/05/18 05:30

    泰舍至善元建商楊岳修 涉虛灌成交戶數 騙銀行放款

    〔記者錢利忠／台北報導〕號稱全台最大自辦都更案的「泰舍至善元」，興造建商泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修（見圖，取自泰舍網頁），涉嫌以不實的預售屋成交合約，向合作金庫銀行、土地銀行等兩家官股行庫申請聯貸六十八億元，並獲土銀核貸撥款數十億元；台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處搜索、約談楊岳修等十一人，依違反銀行法之詐欺銀行等罪偵辦。

    第一波七聯貸銀行團均未撥款

    據了解，此案尚無銀行行員及公務員涉案，被約談的被告除了楊岳修之外，還包括副總經理洪振富及人頭。合庫為第一波聯貸主辦銀行，但考量該建案當時才剛動工，且售出的預售屋戶數還未達到撥款標準，因此並未放款；第二波聯貸主辦行土銀，則陸續撥款數十億元；不過該建案如今已完工，陸續交屋中，土銀雖遭詐貸，但尚未產生呆帳損失。

    檢調獲報，該建案於二○一七年八月十二日動土，當時已預售成交四百五十七戶，楊岳修等公司高層涉嫌拿這些預售合約，向合庫申貸，不過合庫並未放款，之後該公司於興造期間找上土銀，順利貸得數十億元，事後卻被檢舉虛灌預售屋成交戶數，其中用來申貸的成交合約，有不少戶數是利用人頭掛名買家。

    該建案為住商混合大樓，坐落於新北市新莊區新泰路、中正路口，鄰近捷運新莊站，號稱全台最大的自辦都更案，原地主多達一百五十一人，建商只花兩年時間即成功整合所有地主自辦都更，由泰舍實業主導推案及銷售、泰坤建設實業出資，興造地上廿五層，地下五層建物，總計規劃戶數達七百多戶。

    第二波土銀主導 銷售期爆弊端

    建商舉行動土典禮時，包括合作金庫、台灣銀行、台灣中小企銀、板信商銀、彰化銀行、兆豐國際商銀、農業金庫等七家第一波聯貸銀行團的主管，均親自出席聯合授信簽約儀式，不過第一波的七家聯貸銀行團均沒有撥款；第二波由土銀主導，最終核貸六十八億元，未料卻在完工銷售期間，爆出詐貸的負面消息。

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