台中百年厝倒塌》職安中心︰無鋼樑斜撐防護設施

台中台灣大道一段299巷百年老宅發生倒塌事故，現場空拍畫面。（記者廖耀東攝）

2023/03/31 05:30

〔記者張瑞楨、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中市昨天發生重大工安事故的建地，面積不到四十坪，竟造成嚴重傷亡，台中市政府都市發展局長李正偉會勘後研判，是沒有做安全防護設施，昨天依違反「建築法」對施工營造廠商開罰一萬八千元，並火速發文勒令停工，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心也發現，現場無斜撐等任何安全措施，勒令停工並開罰卅萬元。

李正偉指出，施工的老宅，去年申請拆除執照獲准，也已完成拆除，之後申請建築執照施工，也獲得核准，並非違法施工，意外主因應為施工不當、沒做安全設施，此建案需等責任釐清，並提出改善計畫獲審通過後，才能復工。

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他進一步指出，包括倒塌的五號老宅，台中市中區有許多老舊建築，是既存舊有的合法房屋，但構造比較脆弱，施工要特別注意安全，案發地（七號）的營造公司，可能自認只做一樓建築，並非高層大樓，疏忽而沒做好安全措施，中市政府未來針對中區老建築，申請建築執照改建時，會加強施工安全的檢查。

中區職安中心派員現場初步調查，現場未見斜撐（用鋼樑支撐五號老宅的牆壁）等防護設施，該中心主任李文進表示，「營造安全衛生設施標準」第六十七條規定，雇主於接近磚壁或水泥隔牆等構造物的場所，從事開挖作業前，為防止構造物損壞、變形或倒塌致危害勞工，應採取地盤改良及構造物保護等有效預防設施。他說，施工廠商無安全設施，已經違反上述法規，勒令停工，並開罰卅萬元。

另外，中市政府勞工局表示，已同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助處理後續事宜。

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