台中百年厝倒塌》專家︰隔壁挖地基 百年厝土壤解壓崩塌

台中台灣大道一段299巷百年老宅發生倒塌事故。 （市府提供）

2023/03/31 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕房屋開挖地基，為何造成鄰居兩層樓老宅倒塌？台中市土木技師公會理事長林育信說，五號是上百年歷史的老房屋，隔壁的七號老宅，昨天開挖約一公尺深地基，土壤「解壓」後支撐力不足，可能又沒有鋼樑支撐，沒做好防護措施，導致整座房子向右側（七號）滑動傾倒。

林育信解釋說，此木構磚造的老房子統稱為「街屋」，台中市中區等老社區很常見，磚造房子對抗力量變化（例如地基淘空、地震）的能力，比鋼筋混凝土的房子差，老屋左右兩側的牆壁，強度又比較低，隔壁（七號）的老宅拆除後，工人昨天在五號右側牆壁旁，開挖深度一公尺，寬約六十公分，周圍土壤支撐力更不足，五號老宅右側牆壁在缺乏足夠的支撐下，向右下方滑動，整棟老宅也就順勢向右方（七號）空地傾倒。

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需用鋼樑構建三角形支撐牆壁

他表示，許多老宅強度不足，且地基不深，縱使是在隔壁施工，也要注意老宅的狀況，預先做好防護設施，最常見的作法，是用鋼樑以某種角度支撐牆壁，鋼樑、牆壁與地面，構成一個三角形，不論作法為何，都要對老宅施工有所了解，做好安全措施。

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