台中百年厝倒塌》背嬤到工地照顧 孝孫活埋亡／弟激動搬磚喊「救我哥哥」 怪手司機拚命救同事

台中台灣大道一段299巷百年老宅發生 倒塌事故，工人吳長穎的胞弟（上圖），強 闖封鎖線、情緒激動高呼「我要救我哥哥」 。 （記者廖耀東攝、市府提供） 救難人員抵達現場，見工人吳長穎的 九十六歲阿嬤坐在倒塌老宅前車內，趕 緊將她背離現場。 （記者廖耀東攝）

2023/03/31 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕天有不測風雲，人有旦夕禍福，但昨天台中市的工安意外，也彰顯同事情誼、兄弟情深，游姓怪手司機第一時間，見自己同事蔡容豐被磚塊推擠到角落，他顧不得自己安危，趴在磚塊瓦礫堆上，徒手拚命搬移壓住蔡男的磚塊；另一工人吳長穎的胞弟，強闖封鎖線、情緒激動高呼「我要救我哥哥」，令人為之鼻酸。

台中市中區台灣大道一段二九九巷內民宅拆除後，昨天開挖地基，造成左側的二層樓百年老宅倒塌，工人蔡容豐、吳長穎陸續被救出，但不幸死亡，剩陳銳勝被埋在地基下較深位置，昨深夜接觸到陳男，已無生命徵象，搜救人員漏夜將他挖出。

請繼續往下閱讀...

深夜接觸到遭活埋2工人 已無生命徵象

面對家屬質疑為何不動用怪手機具開挖，台中市長盧秀燕解釋，房屋倒塌嚴重，大型機具開挖可能造成隔壁棟（三號）連續倒塌，導致愈埋愈深，只能用微型機具或徒手救援，這是專業土木技師的建議，她強調「我們不會放棄，一定會搶救到最後一秒鐘」。

這場意外發生的第一時間，游姓怪手司機當時「感覺怪怪的」，跳離怪手，整棟老宅就倒塌，他立刻奔向角落，徒手救援同事蔡容豐，焦急萬分的他，還高喊「房子倒了，快來救人」，附近居民說，聽到轟隆低沉聲響，就聽到「房子倒了，壓到人了」的呼救聲。蔡男雖於案發後卅分鐘內獲救，但因傷勢過重，急救半小時不治。

救難人員與警方陸續馳抵現場時，見九十六歲吳姓老嫗，坐在倒塌老宅前的車內，趕緊將她揹離現場，她是四十二歲吳長穎的阿嬤，近期因聘僱的看護尚未到職，相當孝順的吳男，將阿嬤帶到工地就近照顧，但她不知發生意外，也不知孫子狀況，之後由警方聯繫女兒帶回照顧。

當眾人忙著搬磚頭救援時，突然有一赤裸上身男子，情緒激動穿越封鎖線，動手搬磚頭，還高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」，他是吳長穎的胞弟，得知消息後趕到事故現場，警察趕緊將他抱住，強拉到封鎖區外，安撫他「冷靜！我們會盡力救人，不要妨礙救援」，整個救援過程中，他都焦慮地在現場徘徊，或雙眼盯著進度，他婉拒記者採訪，強調「現在最重要的是救人，救我哥哥」。

不幸的是，吳長穎於昨晚十點脫困，陳銳勝也接觸到了，但兩人都已經死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法