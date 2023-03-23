擄人逃22年變菲國軍火王／陳建寧押返 怨月砸2千萬請跑路兄弟

台南角頭陳建寧遭通緝逃亡22年，昨從菲律賓押返台。（記者姚介修攝）

2023/03/23 05:30

菲警先後搜出90把長短槍

〔記者姚岳宏、王善嬿／綜合報導〕台南角頭陳建寧二○○一年犯下擄人勒贖案遭判九年，潛逃菲律賓躲藏，本月初在馬尼拉地區馬卡蒂市落網，經台、菲兩國警方協商，昨由刑事警察局探員將陳解送回台，從桃園機場押往嘉義地檢署歸案。由於菲國警方在陳建寧姪兒身上及小弟家中，先後搜出九十把長短槍枝，兩國警方懷疑，陳建寧長期從事台菲間海上軍火走私，正擴大追查槍枝來源及流向。

弟遭槍殺 他跨海巨資送行

陳建寧的胞弟是台南安平著名角頭陳建文，陳建文前年遭昔日小弟槍殺身亡，引發當地黑幫仇殺，警方懷疑，陳建文這方人馬的火力來源，可能就是人在菲律賓的陳建寧所提供。據悉，陳建文當年告別式有三千人送行，且現場紅毯有旗袍妹站兩排，該場告別式就是陳建寧囑託天道盟主「鐵霸」治喪。

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警方調查，陳男本月初落網時，現場另有他的小弟吳正隆、製毒師楊宗寶，及他未成年的陳姓姪子，現場搜出的四短一長共五把槍，皆由陳姓少年擔下所有責任。

菲國警方循線追查，本月二十日又在小弟吳正隆的住處，起出該集團掌控的八十五把長、短槍，包括十三把步槍、七把衝鋒槍以及上萬發子彈，台菲兩國警方正深入追查其他共犯及槍枝流向。

22年前綁案 差年餘免執行

陳建寧二○○一年五月在嘉義犯下陳姓營造業者六千萬綁架案，遭判刑九年，嘉義地檢署二○○六年發佈通緝迄今，期間他因涉及妨害自由、違反護照條例等罪，另遭台中地檢署通緝。警方調查，陳建寧遭通緝後，仍以「坐桶子」偷渡方式往返兩岸，並在中國遙控在台博弈事業，二○一六年，陳建寧持偽造護照前往菲律賓，被發現後註銷護照，從此未歸。警方懷疑，他除從事博弈事業，另負責在當地買賣槍械子彈，以漁船走私偷渡回台灣，充實南台灣當地黑幫火力。

陳建寧由於長期從事博弈，被認為身家不凡，但他被帶回台灣時，仍向警方大吐苦水，表示許多兄弟跑路或去菲律賓遊玩，都會找他，他每個月光花的請客贊助錢就高達新台幣兩千萬元，他也大感吃不消。

落網想留菲 還找小弟告他

刑事局指出，陳建寧因擄人勒贖罪判刑九年遭通緝，除了十五年行刑權追訴時效，由於遭通緝還要加四分之一，前後需十八年九個月追訴時效，到明年十月就到期不用執行，他落網後為了留在菲律賓，還找小弟要對他提告，製造訴訟以便留在菲律賓，但警方排除萬難，昨將他遣返回台。

台南角頭陳建寧遭通緝逃亡廿二年，本月初在菲律賓落網，菲警宣布破獲九十把長短槍。（記者姚岳宏翻攝Manila Bulletin Online）

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