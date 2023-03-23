走私槍來源 菲取代中國

陳建寧被押返台灣。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/23 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕台南角頭陳建寧在菲律賓落網，菲國警方並搜出九十把長短槍枝，兩國警方懷疑陳建寧從事軍火走私；資深刑事幹員眼中，廿年來因菲律賓地理位置跟我國鄰近，加上槍枝開放，取得容易，早已取代中國成了本國走私槍枝最大來源國，槍枝也多半於南台灣流通，二○○九年底刑事局於旗津漁港破獲史上最多的一八一枝走私黑槍，就是從菲律賓以漁船企圖走私入境。

資深刑警表示，菲國當地政治環境動盪，當地經濟能力許可的人都會買槍防身，聘請的私人保全也都荷槍實彈，因此槍枝買賣在該國頗有市場。

請繼續往下閱讀...

早期走私來台的槍枝以中國為主，包含黑星、紅星等，邁入廿一世紀後，「中國製」被認定為粗製濫造的代名詞，故來自中國的槍枝漸漸被菲律賓品質精良的各式長短槍所取代。

資深刑警說，本土改造槍枝技術已非常精良，短槍大部分不需由他國進口，主要是一些黑幫各級大哥、角頭們為了進行「武力展示」，才會從菲國走私長槍、霰彈槍、衝鋒槍，甚至是狙擊槍、手榴彈等。

而菲國的槍枝多半走水路來，將槍枝藏放於漁船的密艙、油櫃或水櫃，以接駁、丟包方式入境；彈藥則會藏放於砂石輪或其他載貨輪的住艙中，利用卸貨停留港口時機，將彈藥攜出後交付特定接頭人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法