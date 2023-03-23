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    首頁　>　社會

    從開車小弟上位 赴中搞毒失利逃菲國

    陳建寧的胞弟是台南安平著名角頭陳建文，陳建文前年遭昔日小弟槍殺身亡，當年的公祭，警方還攔查參與的民眾，逐一過濾身分，壓制幫派組合氣焰。（資料照）

    陳建寧的胞弟是台南安平著名角頭陳建文，陳建文前年遭昔日小弟槍殺身亡，當年的公祭，警方還攔查參與的民眾，逐一過濾身分，壓制幫派組合氣焰。（資料照）

    2023/03/23 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕在菲律賓落網的角頭陳建寧，在台南曾犯下多案，台南市警察局長廖宗山回憶，大概廿年前，陳建寧與陳建文兩兄弟都不算大咖，只是小案不斷，所以沒什麼印象。不過很多人不曉得，卅年前，陳建寧只是某角頭的開車小弟，後來角頭死後，接手角頭在中國的毒品走私，但在中國失利才逃往菲律賓。

    陳建寧年約五十歲，是前年遭小弟槍殺的角頭陳建文的胞兄，大概卅多年前，兩兄弟都是角頭的小弟，陳建寧是角頭的司機，相當受器重，後來角頭過世，兄弟兩人換跟另一名嘉義的角頭。

    兄弟兩人都混黑道

    陳家兄弟在嘉義角頭的建議下到台南發展，當時兄弟倆很年輕，正要浮出頭，加上台南的八大行業並不成熟，所以讓兄弟倆有空間發展，也因此犯下許多暴力犯罪，有資深刑警說，當時台南很亂，有次兄弟倆在路邊吃烤香腸，看一間遊藝場不順眼，想收保護費不成就砸店，現在回想起來很好笑，但當時可是讓刑警看到就討厭的人物。

    大概廿多年前，當時台南縣市尚未合併，廖宗山時任刑警大隊長，對陳家兩兄弟唯一的印象就是抓了很多次，在南市刑大與刑事局南部犯罪打擊中心任職時，都曾抓過他們，只是對案情已經沒有印象。

    對當時的黑道來說，最好賺的錢是俗稱「滷肉」的擄人勒贖，傳言陳建寧在台南也曾犯過類似案件，二○○五年時犯下妨害自由案，但不是主謀，後又在嘉義犯案，直到後來被警方逮到，才決定靠過世角頭留下的人脈，到中國走私毒品，但是在一次掃蕩中差點被抓，所以逃往菲律賓。

    陳建文則是繼續留在台南發展，靠酒店經紀、圍事的生意發跡成角頭，直到二○二一年遭自家小弟槍殺。

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