楊梅民宅大火 男屋主葬火窟

桃園市楊梅區一棟民宅昨天上午發生火警，消防 員救出3名年輕男女，於一樓起火臥室發現男屋主 已葬身火窟。 （記者陳恩惠翻攝）

2023/03/20 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市楊梅區昨上午驚傳死亡火警，高新街一棟二層樓民宅於八點四十五分突然冒出大火及濃煙，屋主住二樓的二名成年兒子和一名外甥女在睡夢中驚醒，見一樓傳出爆裂聲響且屋內布滿濃煙，紛紛逃至二樓頂或躲進臥室緊閉房門報案，桃市消防局據報前往馳援救出三人，撲滅火勢後入內搜尋，在一樓起火臥室發現五十七歲傅姓男屋主已燒成焦屍，由於起火點就在一樓臥室，但現場無打鬥痕跡，也無法判別有助燃劑，起火原因仍待調查釐清。

二名兒子和外甥女睡夢驚醒獲救

桃市消防局接獲報案指出，楊梅區高新街一棟二層樓民宅的一樓陷入一片火海，消防員趕抵現場，一面拉出水線滅火，一面將受困二樓臥房和二樓頂的三名男女救出，另於一樓起火的五坪大臥室找到似無逃生跡象且已明顯死亡的屋主，火勢於上午九點五分完全撲滅。

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兒︰爸爸精神狀況不穩 但未就醫

警方調查，屋主早已離婚，平日在電線電纜廠上班，目前與二名成年的兒子和外甥女同住。據死者兒子向警方指出，爸爸近來精神狀況似乎不穩定，但未主動就醫，事發之際，三人趁著週日賴床補眠，卻突然被燃燒物品爆裂聲和臭味分別吵醒及嗆醒，下樓驚見父親位於一樓的臥房竄出熊熊火勢，但未聽見呼救聲；由於濃煙太大，三人無法從一樓脫困，分別逃回二樓房間及二樓頂求生待援，幸由消防人員救出脫困。

警方調查，傅姓屋主房內門窗未遭破壞也無打鬥痕跡，初步排除他殺可能，由於起火臥室已付之一炬，無法判別現場是否有助燃劑，起火原因將待消防局火調人員鑑定調查。

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