明仁會快速擴張 警近期還會清剿

竹聯幫明仁會萬華分會涉多起暴力及擄人案，分會長林易樺被收押。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/18 05:30

〔記者劉慶侯、邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會近年來不僅涉犯多起暴力案件，日前更在台北市萬豪酒店高調舉辦春酒，以擺名車、上百旗袍辣妹列陣迎賓手法，營造黑幫豪奢排場及壯大聲勢，囂張跨越警方紅線，成為檢警重點掃黑的頭號對象。據警方情資，明仁會在雙北市多個行政區域成立分會，迅速擴張，旗下成員已近八百人，北市警方不僅在這次瓦解萬華分會，還針對其他分會展開蒐證，近期將逐一清剿。

北市警逮八人 瓦解萬華分會

台北市警局刑警大隊偵三隊掃黑專責組，月前獲知雙北多起暴力及擄人事件皆與明仁會萬華分會有關，根據活動地點與案發地點，與中山分局及萬華分局組專案小組追查。

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警方跟監蒐證，萬華分會長林易樺租賃獅子林大樓三樓為據點，多次指揮幫眾暴力鬥毆及恐嚇，靠著不法利益坐擁新北市永和中正路千萬豪宅，駕駛數百萬元賓士車，連旗下小弟也開進口的愛快羅密歐轎車。

林男的暴力討債犯行包括，指示手下到新北市押走被害人，以球棒、鐵條、逼下跪還債，把對方打得傷痕累累就醫時，林還率眾到醫院圍堵，對趕來的被害人父親噴辣椒水，甚至亮出明仁會名號，使對方心生畏懼。

專案小組十五日逮捕林男等八人，其中林男等三人參與萬豪酒店春酒宴；警方查扣賓士、愛快羅密歐轎車，起出K他命及大麻毒品、以及刀械、各式鋁鐵棒、催款單、帳冊等，移送新北地檢署後，檢方聲押林男三人獲准。

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