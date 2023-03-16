科技犯罪翻新 不配合解鎖恐構成羈押要件

郭姓兄弟檔涉嫌下藥性 侵女網友，又不配合解 鎖手機被收押。圖為示 意圖。 （路透檔案照）

2023/03/16 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕科技時代犯罪者滅證手法也改觀，很多犯案證據會被存進手機及硬碟，嫌犯若不配合「解鎖」，是可構成刑事訴訟法第一○一條「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」要件而予羈押；高雄郭姓兄弟檔涉下藥性侵少女，還拍下被害人衣衫不整裸露的照片，他們拒絕為手機解鎖，被高檢方認定有滅證之虞向法院聲押獲准，即是明確一例。

高雄市刑警大隊指出，過去最常見的滅證手法，就是放一把火燒掉證物，例如前行政院秘書長林益世貪汙案偵辦期間，檢調人員追查贓款時，林母沈若蘭遭約談後，把兒子送交的近百萬美元在家中金爐裡燒掉，紙錢灰燼與燒不完的錢再沖入馬桶滅證。

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隨著科技日益進步，犯罪者也跟著科技化，目前最常見到詐欺集團在洗錢時，把帳冊資料上傳到雲端硬碟裡存放，但礙於大部分雲端硬碟的管理公司都在外國，也成為辦案時最難突破的關卡。

犯罪者的手機也可能存取許多證據，通常都會被檢警單位查扣列為證物，但科技進化，現在的手機有指紋、臉部辨識等多重加密措施，警方指出，如要開鎖，最關鍵的還是手機持有者設立的原始開機密碼，密碼只要強度夠強，就會造成警方破解時有一定難度，雖然不會無法破解，但往往會浪費很多時間，造成關鍵事證被犯罪嫌疑者從其他端點刪除，因此只要不配合解鎖的嫌犯，通常都會被檢方聲押，避免他們交保後有機會湮滅關鍵事證。

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