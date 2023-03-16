拒Face ID解鎖手機 涉迷姦恐滅證 兄弟檔收押

郭姓兄弟檔涉嫌下藥性 侵女網友，又不配合解 鎖手機被收押。圖為示 意圖。 （路透檔案照）

2023/03/16 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕年約三十歲的郭姓兄弟檔，透過手機交友軟體約十六歲少女小芳（化名）出來唱歌，對她下藥性侵還拍下裸照，檢警獲報調查時，郭姓兄弟不配合用「指紋」和「Face ID」（臉部辨識系統）解鎖手機，高雄地檢署檢察官認定郭姓兄弟檔有滅證之虞，向法院聲押獲准。

檢警追查，郭姓兄弟檔是在本月八日深夜，透過手機交友軟體「探探」約出小芳，帶著小芳和同行兩名友人到KTV歡唱時，郭姓兄弟拿出一包毒咖啡，問小芳要不要吃，小芳拒絕後，郭姓兄弟疑趁小芳上廁所時，偷偷在她飲料裡下藥。

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兄弟還涉嫌拍不雅照

小芳回到座位喝下摻有K他命等物的飲料，整個人昏昏沉沉，郭姓兄弟見有機可乘，在包廂裡輪流對小芳性侵，並拍下小芳衣衫不整裸露的照片，二名友人則在旁觀看。一行人歡唱結束後，小芳仍昏迷，郭姓兄弟把她背到一家舞廳的休息室，直到藥效退去，小芳才隱隱約約想起自己被侵犯的事。

小芳回家向母親求助，母親找到郭姓兄弟責問：「是不是點傳播妹點到我女兒？」郭姓兄弟否認叫傳播妹助興，表示彼此只是網友關係，不承認下藥性侵小芳。小芳母親帶女兒上警局報案。

檢警追查時，郭姓兄弟行使緘默權，不開口、也不替自己辯護，甚至不配合使用「指紋」和「Face ID」解鎖手機，檢方認定二人有滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

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