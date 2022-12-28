演唱會78人場地擠了250人／憂踩踏風險 警到場勸離

警方前往現場稽查。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/12/28 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市林森路的彌聲工作室，本月十日晚間在地下一樓的工作室辦演唱會，有民眾舉報妨害安寧；新竹市警局第一分局西門派出所所長黃明祥率員前往了解，發現現場依法只能容留七十八人，竟擠了兩百五十人，還有人在外排隊，擔心發生踩踏危險，警方除依社會秩序維護法規定調查，並勸導民眾離開勿再進場，新竹市政府聯合稽查也發現，該工作室違反建築法規定，要求依規申報安檢。

業者表示，當天警方執意進入活動場地，中斷活動並盤查演出人員，影響店家商譽，還指控警方多次以不友善，甚至妨礙營業的方式稽查，已造成許多損失。第一分局副分局長陳世雄表示，該工作室舉辦售票演唱會，因為前往的人數較多，引發附近居民抗議，當天員警執法有據，過程亦無過當。

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警方說，該工作室位於地下一樓，僅有一處出入口、另有一處緊貼牆壁不鏽鋼逃生梯，當時正舉辦演唱會，現場約有兩百五十人；依據防空避難設施相關規定，該場地只能容留七十八人，現場明顯過度擁擠。

鑑於韓國梨泰院發生踩踏致多人死傷案，警方見排隊民眾已溢流至該店外道路上，為防止發生踩踏或其他公安事件，於是向排隊民眾宣導地下室空間有限，為了安全起見，勸導民眾離開勿再進場，避免發生危害。

新竹市政府十五日聯合稽查，發現該工作室違反建築法第七十三條第二項未依原核定使用類組使用之規定（未變更建築物結構），責令業者應依規辦理建築物安檢申報。

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