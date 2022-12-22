1根菸蒂破22年懸案／他被嫌「太短」殺賣春女

邱男原本矢口否認，被帶回案發現場巷弄，隨即坦承犯 行。 （記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/22 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市桃園區民權路巷弄，廿二年前發生潘姓女子遭殺害案件，近日警方重新比對現場跡證，靠著當時採得的一根菸蒂，比對出後來犯下毒品前科、現年五十二歲邱姓男子涉有重嫌，邱男起先矢口否認，直到重返案發現場，隨即坦承下手殺人，供稱是因不滿性交易後遭潘女嫌「太短」，才憤而持刀連捅她三刀後逃逸，邱男萬萬想不到，時隔廿二年，仍逃不出法網恢恢，被依殺人罪嫌移送桃園地檢署，檢方訊後向法院聲押獲准。

潘女當時為性工作者，二○○○年七月十七日遭人殺害，身中三刀，分布在胸口、腋下，失血過多，陳屍桃園區民權路巷弄，警方封鎖現場採證並保全所有事證，惟遲遲沒有緝獲凶嫌。

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由於鑑定科技進步，邱男後來涉有毒品案件，刑事局會定期比對並調查陳年懸案，近日重新比對潘案相關跡證，從現場遺留的一根菸蒂，比對出DNA與邱男符合，桃園警方重啟調查，持搜索票前往邱男住處逮人。

邱男被帶回案發現場認罪 收押

現已中年的邱男住在桃園區，見警方上門，原本矢口否認犯行，辯稱事情與他無關，不是他做的，直到被帶回案發現場，走進巷弄時疑因受不了良心譴責，隨即改口坦承犯行，供稱當時與潘女性交易結束，兩人因故發生爭吵，他不滿被對方嫌「太短」，持刀捅了她三刀後逃逸。

潘女為養女兒 接客喪命

據當時曾參與偵辦此命案的刑警表示，潘女生前住在還未升格的台北縣，為了養育還在念大學的女兒，每天坐火車到桃園車站，再到站前的民權路附近攬客，約至巷弄內私娼寮性交易，不料那次接客後喪命，也算是位可憐的母親。

這名刑警說，案發當時，專案小組曾在潘女的體內採集到至少三名男客的精液，但以當時的跡證判別有困難，警方好不容易獲悉有人正在使用潘女被丟棄在水溝的手機，雖一路追到新竹的軍營逮人，後來查出該現役軍人只是撿到手機使用，並未犯下殺人案，全案偵辦到此就沒有進一步突破；他昨天得知檢警破案逮人，直呼「老天有眼」、「法網恢恢」。

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