遭勸戴口罩3刀索命 紙雕師判死

蔣嘉凱在紙雕界 小有名氣，在個 人IG發表不少作 品 。（翻攝自「 匠紙公司」官網 、蔣男IG） 上圖︰蔣嘉凱（左，深色上衣者）因細故殺蔡姓 店員（右，淺色上衣者）被判死刑。 （資料照）

2022/12/14 05:30

桃園地院︰蔣嘉凱故意殺人且無精神異常

〔記者余瑞仁／桃園報導〕四十一歲的知名紙雕師蔣嘉凱，去年十一月廿一日凌晨在桃園市龜山區住家樓下便利商店內，被蔡姓店員提醒需配戴口罩，蔣因此不悅，回家戴上口罩後返回店內朝店員丟擲口罩，隨後又返家持刀，再度返回超商店內突襲，以三刀刺中蔡姓店員心臟致死，蔣男落網被羈押，經桃園地檢署依殺人罪起訴、建請法院量處重刑，桃園地院審結認定蔣男故意殺人且無精神異常，昨將他判處死刑。

蔣回家戴口罩 又返家持刀刺殺店員

檢方對蔣實施精神鑑定，結果顯示蔣男雖有睡眠節律障礙、非特定之焦慮疾患、非特定之憂鬱疾患、鎮靜安眠藥物使用疾患等，但非重大精神疾病，不影響生活上的認知，因此認定蔣男在動刀行凶時，無精神障礙或其他心智缺陷之情形，卻因細故對蔡男痛下殺手且手段凶殘，使家屬喪失至親，導致損害嚴重，起訴求處重刑。

請繼續往下閱讀...

店員協助防疫卻遭殺害 蔣全無可減輕罪責因素

桃園地院審理，認為蔣與被害人素不相識，被害人係經政府敦促協力防疫的一般民眾，並基於超商店員身分，依政府防疫措施勸導蔣男，卻引來生命權被徹底剝奪，家屬亦承受永難磨滅的悲痛；審酌蔣男生活狀況、品行、智識程度及犯罪後態度等情狀，全無可減輕其罪責因素，其精神鑑定報告固認「對於被告社會復歸之可能性應可投以適度期待」，但蔣男所為屬「最嚴重的罪行」，難憑其尚具社會復歸可能性而減輕罪責，仍依法判處死刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法