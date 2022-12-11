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    結構老舊 同仁盼基市警局重建

    基隆市警察局重建至今已經快要40個年頭，同仁們希望能夠改建。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局重建至今已經快要40個年頭，同仁們希望能夠改建。（記者吳昇儒攝）

    2022/12/11 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局興建於一九三三至一九三五年間，原為兩層樓加強磚造建物，直到一九八一年才規劃重建，重建後成為地下一層、地上四層樓的建物，但沿用至今也近四十年，且原先並未規劃電梯，結構上也容易出現問題，屬於老舊建物，限於經費及辦公處所問題，只有進行補強，在裡面辦公的同仁都希望有機會能夠原地重建。

    知情人士指出，花費千萬元進行結構補強之前，本來曾評估將閒置的舊二分局駐地辦公室，花些經費進行修整，做為臨時辦公室使用，讓局本部進行原地重建，改善辦公環境，但因重建經費龐大，且舊分局原址被規劃成興建基隆塔的地點，只好放棄，少了暫時辦公之處，警局想要原地重建的難度恐怕難上加難。

    天花板漏水 公廁排污不順暢

    據了解，因警局建物老舊，部分區域天花板出現漏水情形，等發現時輕鋼架、隔板等建材都已有些腐蝕，就連某一側的污水管，也有堵塞狀況，導致一部分廁所排污不順暢，必須經常性維修，造成辦公官警不少困擾，苦不堪言。

    僅靠補強維持壽命 安全堪虞

    此外，警局三十多年前重建時，只有將兩側建築物拆除改建，後方仍保留部分兩層樓建物，該空間沒有利用十分可惜，地面也出現龜裂情形，只能靠補強作業維持使用壽命，但恐有安全之虞。

    局本部外，基市警局編制上還有四個分局，除了一分局，另三個分局均已重建，反而市警局老舊不堪；辦公人員說，真希望能找出經費，改善克難的工作環境。

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