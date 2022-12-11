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    基隆警局募款蓋電梯 完工竟不能用

    基隆市警局的外掛電梯因原先的建築師未申請雜項、建造執照，導致目前完工後無法使用。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警局的外掛電梯因原先的建築師未申請雜項、建造執照，導致目前完工後無法使用。（記者吳昇儒攝）

    2022/12/11 05:30

    〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆市警察局因建物老舊未設置電梯，無障礙空間嚴重不足，前局長劉耀欽在任時，向外募得一部電梯，沒想到這部電梯命運多舛、過程一波三折，先是遇上劉局長提前退休，部分募款者撤資，錢不夠了卻又碰上廠商追加預算，沒錢蓋只得停工；後來好不容易將錢募齊，蓋好後竟發現，電梯連雜項執照都沒申請，還是不能用，警局氣得與原建築師解約，如今只得重新申請，以求電梯能即早啟用。

    遇局長退休、撤資、加錢 一波三折

    局內人士表示，警察局本身就是一棟老舊建築，從原本一九三三年新建的兩層樓，再重建為四層樓建物，重建至今也已三十七、八年。之前有一位局長詹永茂擔心建物老舊危險，特別爭取經費補強結構，在每層樓間都加強梁柱。

    建物安全性強化了，但上、下樓仍只有樓梯可用，前局長劉耀欽見同仁走樓梯搬運物品很辛苦，找來建築師評估，對方表示可在其中一側外掛電梯，但因結構及載重等安全考量，最終確定只能興建「貨梯」以利搬運貨物。

    外掛玻璃貨梯 建好贈送警局

    經建築師整體評估，決定在警局中庭那一側，興建一組外掛玻璃貨梯，方式是先由民間集資，款項統一交給廠商興建電梯完成後，再「贈送」給警局。

    無奈的是，因劉前局長確定提前退休後，部分募款人向款項召集人表示，要將捐贈的款項收回，而此時，建造商又說因物價上漲，須再追加經費；總工程款從原本預計的五百萬元，增加到約七百萬元（包含各樓梯廳改裝），一度導致電梯興建工程停擺。

    劉前局長只好繼續找民間募資，現任局長張樹德及多位警局高層也接著努力，多花了數個月時間，總算籌足款項繼續動工，終於把電梯蓋出來。電梯建好後，要申請使用執照時，警局才發現，該部電梯在興建時，建築師連最基本的雜項執照都沒有申請，不但不能使用，還要面臨罰款。

    與原先建築師解約 另尋協助

    市府內部人員透露，警察局曾於兩個月前派員前往市府協商，希望在安全無虞情況下，讓該部電梯直接申請合法使用，但因電梯興建時建築師就未依規定申請雜項執照與建照，沒有人願意負責安全問題，最後該建議無疾而終。

    基隆市警局決定與原先的建築師解約，並要求對方支付相關罰金，同時另找其他建築師協助，希望儘早讓電梯相關執照能夠申請過關，正式啟用。

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