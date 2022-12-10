母猝逝 女兒伴乾屍3個月

新北市一處出租套房，驚傳女子陪伴風乾的母親遺體三個月，因欠繳房租及傳出異味，才被鄰居發現。（記者吳仁捷翻攝）

2022/12/10 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區昨驚傳乾屍案，一處出租套房的女房客繳不出房租，且鄰居反映傳出怪味，房東上門查看，赫見房內竟有一具乾屍，警方確認死者是租屋的王姓婦人，從風乾程度研判王女至少已死亡三個月，女兒就在房內伴屍直到被發現；警方初步排除他殺，但對女兒說法存疑，已通知死者分居的丈夫訊問，釐清全案。

據了解，傳出乾屍的小套房位於三重市三和路，平日由五十四歲王婦與廿五歲女兒同住。警方勘驗王婦遺體，沒有外傷及缺損，屍體已風乾，女兒疑受不了遺體屍臭味，在房內薰香。

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女兒回覆警方詢問時語無倫次，精神看似不穩定，數度稱母親因宗教信仰的關係，生前曾經告知她「我死後不能告訴別人死訊」。

據了解，王婦生前以為舉廣告牌為業，女兒發傳單維生，二○一四年王婦與丈夫分居後，丈夫每月會拿錢給母女，但去年丈夫罹癌，醫藥費需求激增，雖然不再每月固定給母女錢，但母女有困難向他開口，仍會支應。

死者女兒沉迷手機電玩遊戲，原本皆由母親外出採買照料生活，母親辭世後，才改由她自己外出買食物。女兒在室內開冷氣、點薰香，研判是為了掩蓋屍臭味。

三個月前武漢肺炎疫情仍肆虐，不排除王女可能確診身亡，而精神狀況不佳的女兒，可能無力喪葬，就把母親遺體放在屋內，終因積欠房租，且房內傳出異味無法再遮掩，遭鄰居檢舉，才被房東意外發現。

檢警今將相驗釐清死因，警方昨也已同步通知社會局，暫時將女兒交由父親照顧。

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