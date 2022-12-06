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    中部官警捲招待所之亂 爆性騷醜聞

    台中市警局強調，主動積極查處，依法 嚴查嚴辦。（資料照）

    台中市警局強調，主動積極查處，依法 嚴查嚴辦。（資料照）

    2022/12/06 05:30

    南投警方將該小隊長記過調地 警政署下令調查

    〔記者許國楨／台中報導〕近來檢、警捲入「招待所之亂」風波，警政署才宣誓展現整飭警察風紀決心，卻傳出包括台中及南投縣至少四名層級在二線三星以上的警官，受邀到中市一處富商的私人招待所飲宴，其中南投一名偵查小隊長衍生性騷擾醜聞，南投警方已將該小隊長記過調地，台中市警局昨強調，已主動積極查處，依法嚴查嚴辦。對於高階警官疑接受不當飲宴，警政署也已下令調查。

    台中、南投至少4警官 受富商招待

    據了解，事發在十月間，傳出有中部警界人士應邀，到台中市一名劉姓富商的私人招待所飲宴，原本是單純的聚餐聊天，卻因南投一名偵查小隊長，涉酒後性騷擾開車搭載他的女偵查佐，而引發軒然大波，連帶讓當天曾前往的警官，無端被颱風尾掃到。

    中投警方調監視器 招待所稱硬碟毀損

    據了解，事發後南投縣警局、台中市警局、台中市警六分局，都曾向招待所的大樓管委會調閱相關監視器，對方卻以硬碟毀損或已更換等理由未提供，警方也試圖聯絡劉姓富商未果，目前仍透過其他方式把全貌拼湊起來，釐清與會人士是否違反相關規定。

    中市警官喊冤︰單純聚會 遭池魚之殃

    而當晚出席的一名台中市二線四星警官則喊冤表示，晚餐後應劉姓商人之邀，去參觀劉新裝潢的豪宅，二人首次認識，劉好意邀約，他基於社交禮貌，沒有理由不去，何況只是去家裡，也無女陪侍，單純聚會不是所謂的不當飲宴，如今惹出一身腥，真的是無端遭受池魚之殃。

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