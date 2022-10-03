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    約炮少女偷拍蒙眼性愛 軍人散布淫片判4年

    方男約炮少女，偷拍性愛影像並傳給其他網友，判刑 四年。圖為示意圖，與本案人物無關。 （資料照）

    方男約炮少女，偷拍性愛影像並傳給其他網友，判刑 四年。圖為示意圖，與本案人物無關。 （資料照）

    2022/10/03 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕方姓男子當兵時結識十四歲的少女網友小莓，兩人約到台南永康一家飯店嘿咻，方男要少女戴眼罩做愛並趁機暗中錄下與少女性愛影片。方男事後以性愛影片脅迫少女再跟他約炮或拍裸體影像給他，但少女不從，方男竟把少女性愛影片傳給其他網友，台南地院依兒少性剝削防制條例合併判方男四年徒刑。

    判決指出，方男於二○一九年七、八月間透過交友軟體「探探」結識年約十四歲的少女，兩人在臉書與line互加好友、同時相互追蹤IG，也曾見過二、三次。

    二○二○年，少女尚未滿十六歲，方男還在服兵役，他騎機車載少女到台南永康區一家飯店休息，方要求少女戴上眼罩與頸鍊再嘿咻。但方男利用少女蒙眼之際，拿手機暗中拍下二人的性愛過程並存檔，少女完全不知道自己被不肖男伴拍下性愛影像。

    到二○二一年三月下旬，方男再傳約炮訊息給少女被拒，方男對少女恫嚇稱「如不跟他做愛或不傳裸體猥褻影像給他」，就把她的性愛影片上網分享，少女才知遭方男偷拍性愛影片，不過少女仍拒與方男見面也未傳裸體影像給對方。

    二○二一年，方男竟把自己與少女的性愛影片傳給不詳網友，少女事後得知自己性愛影像外流，向一一三婦幼專線求助及報警，警方查出方男涉案並由檢方偵結起訴。

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