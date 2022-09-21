新生兒長得像有債務糾紛的岳父// 封口虐打到骨折 暴力父判刑

年近卅歲的謝姓男子封口虐打剛滿月的幼子，台南地院法官判二年十月徒刑。（資料照）

2022/09/21 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕年近卅歲的謝姓男子平日與妻子感情不睦，又與岳父有債務糾紛，對岳父心生不滿。今年三月間謝妻產下幼子，因小兒子長得像岳父，謝男與妻爭吵就遷怒幼子，從四月中旬到五月初多次打捏兒子；五月二日晚間更以膠帶封口、用拳頭連續捶打兒子胸、腹部，剛滿月的幼子肝裂傷、心肌挫傷與右側第三肋骨骨折，經送醫住院治療，才免於重大傷害。台南地院法官認為，謝男暴行無可憫恕之處，依對兒童重傷害未遂罪，判暴力父二年十月徒刑。

與妻感情不睦 爭吵就遷怒施暴

丈夫暴打、凌虐兒子時，謝妻趁隙拿手機錄下丈夫施暴過程，並傳給母親看，岳母氣得報警查辦。

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判決指出，謝男與妻子育有三名子女，其中最小的兒子今年三月出生。由於謝男與妻子平日感情不睦，還跟岳父有債務糾紛，對岳父心生不滿，僅因小兒子面貌長得跟岳父相像，謝與妻子吵架時就常遷怒幼子。

多次打捏 剛滿月幼子全身是傷

從今年四月中旬到五月二日，謝男在台南住處多次以手指彈打或手捏幼子臉部、四肢、腳底，還把毛巾捲成條狀後甩打孩子臉部、身體四肢成傷。直到五月二日晚間十時許，謝男又在住處與妻子發生口角爭執，再遷怒小兒子，先把幼子抱到房間浴廁，以透氣膠帶封住兒子嘴巴，同樣用條狀毛巾甩打兒子臉部幾下，再猛力翻動剛滿月的兒子身體，以拳頭連續捶打幼子的胸、腹部成傷。

謝妻將受傷的男嬰送到柳營奇美醫院治療，醫院發現男嬰肝臟裂傷合併肝指數異常、心肌挫傷合併心肌酵素異常及右側第三肋骨骨折等傷害，在住院妥適治療後，才未達重大不治或難治的程度。

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