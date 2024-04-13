航空公司員工擅用通行證進管制區搭機出國 調查後離職被罰10萬

某國籍航空公司員工日前在桃園機場完成報到手續後，未通過移民署證照查驗檯出境，擅自利用機場工作證進入管制區搭機出國。該違規員工已離職，並遭移民署國境事務大隊依法開罰新台幣10萬元。圖為出境旅客準備前往接受安檢及證照查驗。（記者朱沛雄攝）

2024/04/13 13:21

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕某國籍航空公司員工日前在桃園機場完成報到手續後，未循正常出境通關程序，通過移民署證照查驗檯出境，擅自利用機場工作證進入管制區前往候機室搭機出國。該航空公司表示，查證屬實後已主動通報相關主管機關，違規員工已離職。移民署國境事務大隊則依法對該名違規人員開罰新台幣10萬元。

日前有人在網路平台上發文爆料指有航空公司員工在櫃檯完成報到及托運行李後，沒有通過移民署證照查驗檯出境，而是利用自身的機場工作證進入管制區，從第一航廈搭乘入境層的電車到第二航廈找剛回國的朋友，再搭電車返回第一航廈入境層，再直接前往出境層搭機出國旅遊。

請繼續往下閱讀...

航空公司指出，該名違規人員是新進員工，於休假期間自行購買機票出國，當日在機場依正常流程完成報到、取得登機證後，圖一時之便，持個人機場通行證進入管制區搭機，由於該員行為已經違反機場用證規定及入出國及移民法，經公司查證屬實後主動通報相關主管單位，除撤銷該員機場通行證，並要求這名員工立即返台接受調查。該員工休假結束返職後，航空公司立即召開調查會議，針對重大違規事件予以嚴懲，這名員工在會議中對其違規行為坦承不諱，已於當天離職。

移民署國境事務大隊證實該名員工當天沒有出境資料，已違反入出國及移民法，入出國者，應經內政部移民署查驗；未經查驗者，不得入出國規定；違反者依法可處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，由於這名員工是初犯，考量情節後對其開罰新台幣10萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法