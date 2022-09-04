砍死鄰居 跳海躲一夜 警守株待兔 天亮逮人

許男清晨6時許被警察叫上岸時，警察、海巡官兵擔心他失溫，先送他到醫院救治，上午8時許，確定他身體狀況無恙後，才將他帶回派出所偵訊，釐清殺人動機。（記者林嘉東翻攝）

2022/09/04 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市六十七歲男子許朝宗，認為住在他樓上的六十八歲黃姓男鄰居常刻意製造噪音，害他長年失眠，前晚許男趁倒垃圾時，持刀殺害黃男三刀致死，再開車跳進碧砂漁港逃逸，警方研判許男久居海邊，水性極佳，極可能跳海躲警察，漏夜在漁港輪班守望，昨清晨順利逮到泡海一整夜的許男，依殺人罪嫌送辦。

稱不爽樓上長年製造噪音

警方調查，許男住在基隆市北寧路一棟五層公寓的二樓，與樓上三樓的黃姓男子是老鄰居；許男不滿黃男夜間老是發出噪音，讓他無法成眠，長年為失眠所苦，兩人為此屢生口角，結怨已久。

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許男落網後供稱，黃男經常故意製造噪音，他溝通無效，以致長期失眠，十分痛苦，前天看到黃男又抱著一顆大石頭上樓，心想黃又要製造噪音吵他，才起了殺人念頭。

前晚八時許，許趁黃下樓倒完垃圾返回住家時，在一樓門外的中庭守候，當著其他鄰居的面，持水果刀猛刺黃頸部、胸部三刀，其中致命刀傷割斷黃男的右側頸動脈，致黃男大量失血，送醫不治。

許男行凶後返回二樓住處，以黃色牛皮紙袋包覆凶刀放在陽台，下樓駕車逃逸。警方過濾監視器發現，黃男開往其住處附近的八斗子碧砂漁港後棄車，跳進碧砂漁港內，警方一度以為他畏罪跳海輕生。

但轄區基隆市警二分局長張澤銘趕抵現場發現，許男跳海的海域，海況比外海相對穩定許多，且港內水域不深，許男又是八斗子當地人，頗諳水性，輕生可能性不大，要求八斗子派出所員警到場守望，每兩小時輪班找人。

張澤銘說，清晨六時許天剛亮，警方果然在悠遊館浮動碼頭，發現許男泡在海水裡，把他叫上岸，擔心他失溫，戒護他至醫院救治，上午八時確定他身體狀況無虞後，才帶回派出所訊問，詢後送辦。

許男殺害鄰居後，跳海躲在碧砂漁港浮動碼頭，天一亮被警方發現，逮到泡在海水整晚的許男。（記者林嘉東攝）

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