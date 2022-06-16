謝金河又遭冒名 3人挨詐千萬

謝金河在臉書PO出，還有人假冒是他的首席學生行騙。（取自臉書）

2022/06/16 05:30

一退休婦人被詐七百萬 警：LINE拒下架詐騙帳號、群組

〔記者邱俊福／台北報導〕財信傳媒董事長謝金河近期遭「假投資」詐騙集團盜用名義，在LINE等社群平台，以投資理財群組方式，誘騙民眾投資行騙。刑事局統計，五月至今，至少有三人受騙報案，財損逾千萬元，其中一名退休在家的新北市婦人被詐七百萬元最高。

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刑事局表示，謝金河於臉書刊登一則被害人的來信，內容為桃園中壢市一名家庭主婦，她敘述三月間LINE出現謝金河的投資理財資訊，隨即加入「謝金河的LINE群組，跟著謝金河投資黃金交易」，對口則是一名冒稱是謝金河秘書的曾姓女子，剛開始被害人有獲利，且順利出金，故又參加「謝金河的投資理財課程」。

四月間，該被害人因需要資金周轉，要求部分出金，對方此時卻假藉其有洗錢嫌疑，違反操作，遭凍結資金等各種理由拖延，最後客服宣稱若要全部出金需要升級，雖她依指示升級，但直至本月，仍沒有收到款項，對方還直接斷訊失聯，讓其慘遭詐騙三百五十萬元。

謝金河：不會使用群組拉客

所有LINE群組、FB廣告都是詐騙

因此，謝金河特別澄清「從未代人操作股票或投資，也不會使用LINE群組拉客，所有LINE群組、FB的廣告全部都是詐騙」。目前冒用謝金河名義行騙案件，已陸續有三人報案，警方受理偵辦中。

刑事局強調，近年來冒用國內財經界知名公眾人士名義或假冒媒體電子報頁面誆騙民眾投資的詐騙手法，屢見不鮮，已針對此類手法積極偵辦中，並廣為宣導防制觀念，惟在向LINE等通訊軟體業者交涉時，常遭業者須以適用公司設立的當地國法律規定等理由，拒絕配合下架或停權等措施，使此類假投資詐騙帳號或群組難以即時遏止，避免其他民眾被害，將持續結合跨部會反詐騙平台機制，積極推動相關防制作為。

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