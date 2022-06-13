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    醫師︰零到四月嬰長最快 嚴重忽略才會暴瘦

    零到四月嬰長最快，圖為示意圖。（資料照）

    零到四月嬰長最快，圖為示意圖。（資料照）

    2022/06/13 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名男嬰瘦到不成人形，死亡時僅剩兩千四百多公克，中國醫藥大學新竹附設醫院小兒科醫師彭慶添指出，一般來說，父母養育孩子是人類的一種天性，除非是孩子有先天的問題，否則一個月內要將嬰兒「反向」養得這麼小，醫學上實在難以理解，除非是很嚴重的忽略。

    南門綜合醫院小兒科醫師吳順安指出，一般而言，嬰兒在兩個月大之後，才會開始有厭食情況，新手父母有可能忽略餵食新生兒，但通常也不足以致命，而且嚴格來說，瘦下來也不一定會致命，是否嬰兒有代謝症候群、內分泌異常等先天疾病，他也呼籲新手爸媽要注意。

    對於新手爸媽來說，○到四個月是人一生中成長最快速的階段，一般來說，每月體重平均增加○‧五至一公斤。快速的成長，這個階段的寶寶需要充足的營養，才能應付腦部、肌肉、器官等各部分的發育。

    母乳就能讓新生兒獲得足夠養分

    醫界公認最適合寶寶的營養來源，當然是母乳，至於其營養成分與乳量，新手父母不用擔心，因為母乳讓嬰兒吸收營養的效率最好，且甚至不需要量多，就能讓新生兒獲得足夠的養分。

    至於配方奶粉的使用，以鐵為例，母奶的吸收率約五十％，而配方奶則僅有十％，因此對器官發育尚未完全的嬰兒來說，含鐵量高、吸收效率較差的配方奶，喝多了可能會便秘。建議約四個月之後，就可以開始嘗試給嬰兒吃副食品，以增加孩子的營養。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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