兩女共事1夫擠廉價旅社 滿月兒暴瘦走了 小三與夫判刑

男嬰送往新竹國泰 醫院急救，醫師判 定到院前死亡。 （記者蔡彰盛攝）

2022/06/13 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一名出生僅一個多月的男嬰因失去生命跡象送醫急救無效，醫師與檢警發現，男嬰出生後暴瘦七百多公克僅剩兩千四百多公克，懷疑遭虐殺致死，進而追查出周姓夫妻與妻子的乾妹傅女，三人同住廉價旅館，儼然「二女共事一夫」，傅女懷了乾姊夫周男的孩子並生下男嬰，卻因新手父母忙著打工疏於照顧孩子，才讓男嬰瘦得不成人形終至殞命，新竹地院依過失致死罪，將新手父母各判刑四月。

醫師與檢警懷疑男嬰遭虐殺致死

判決書指出，十九歲傅女去年十月四日在新竹國泰醫院產下一名男嬰，出院後母子都住在竹市火車站附近一家廉價旅社，傅女是清潔工，都在晚間替大樓清潔，因此白天由她照顧男嬰，晚上則由打零工的生父、廿二歲周男從工地下班後，回旅館接手。

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男嬰沒呼吸CPR無效 拖兩小時送醫

去年十一月十三日上午十點，周男發現男嬰沒有呼吸，卻沒有即時送醫，反而由傅女自行為男嬰做CPR多次仍無效，拖了兩個小時，當天中午十二點多才將男嬰送往新竹國泰醫院急救，醫師判定到院前死亡。

警方獲報追查，發現周男平時與妻子黃女住在廉價旅社，周男白天外出打工，而傅女是黃女的乾妹妹，後來也跟夫妻倆同住一個房間，傅女懷了乾姊夫的孩子，黃女也沒有表示反對的意思，形同「二女共事一夫」。

由於男嬰死亡時體重僅剩二四七八公克，比剛出生時的三二五○公克，足足少了七七二公克，醫師指出，通常出生一個多月的同齡嬰兒，正常體重應該有四千公克，檢警因此懷疑是親生父母活活餓死孩子的虐殺案件。

但警方調查發現，旅館內許多房客，都是跟周男夫妻與傅女一起打工的伙伴，他們作證說，三人都有在照顧男嬰，但因男嬰胃口不好，常不喝奶很傷腦筋，加上父母都是新手爸媽，眼見男嬰一天天消瘦，卻無計可施。

至於為何不帶男嬰去醫院？周男與傅女說因手頭拮据，一天沒去工作就沒收入，才會一直拖著，沒想到孩子卻突然走了。新竹檢方逮捕周男與傅女，向法院聲押獲准。

生父母忙於打工 男嬰營養不良衰竭致死

法醫研究所判定，男嬰是因營養不良造成消瘦，導致代謝性衰竭致死。法官指出，周男與傅女侵害無可回復的嬰兒性命，本不宜輕縱，但考量到兩人也是被害人的親生父母，雖於本案中為加害人，但於偵審程序中均可見兩人對此自責不已，又何嘗不是受害人？最後僅依過失致死罪各判刑四月，得易科罰金。

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