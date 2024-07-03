台中男騙傳播妹「以毒攻毒」服3種毒昏睡性侵 允賠償又裝死

陳男宣稱給小芳吃FM2，是抒解身體不適症狀，法官不踩信辯詞而判刑4年。（示意圖）

2024/07/03 12:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子於2022年7月，叫來「傳播妹」小芳坐檯，他給小芳吸添加毒品的香菸與喝毒咖啡，小芳出現發抖等身體不適症狀，陳男竟自創「以毒攻毒」之說，向小芳宣稱俗稱「強暴藥丸」的毒品FM2，可以抒解身體不舒服症狀，小芳吞下FM2後昏睡，陳男伺機性侵害得逞，事後願賠償小芳40萬元，卻又食言而肥而挨告，高等法院台中分院依乘機性交罪判刑4年。

判決書指出，陳男於2022年7月，叫來俗稱「傳播妹」的傳播女子小芳（化名）陪酒5小時，他預付1萬2000元，但小芳臨時有事先離開，尚有3小時沒有履行，陳男於同年月18日要求小芳補齊3小時，小芳遂於當天凌晨，到台中市一家汽車旅館陪陳男喝酒聊天，還一起吸食陳男提供的第三級毒品K他命香菸，喝下第三級毒品4-甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包，小芳過度亢奮而發抖。

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陳男又給小芳吃俗稱「強暴藥丸」或FM2的第三級氟硝西泮，等小芳昏睡後性侵害得逞，事後小芳與陳男達成賠償40萬元和解，陳男卻沒支付，小芳提出告訴。

台中地方法院審理時，陳男承認提供上述毒品，但他強調沒有性侵害犯意，他說，小芳喝咖啡包後身體不適，他拿FM2藥錠給小芳服用，是讓她可以舒服一點，緩解身體不適症狀（即以毒攻毒），兩人發生關係時，小芳是清醒的，「我覺得她是同意和我發生性行為」。

小芳則指控說，當時自己意識不清，陳男倒了1杯飲料給她喝，喝完後她昏迷了，醒來後發現躺在床上，下半身沒有穿褲子跟內褲，事後陳男嘻嘻哈哈向她道歉，同意支付40萬元和解，雙方沒有寫書面和解書，陳男卻沒有依約支付。

法官認為，陳男給小芳吃FM2，抒解身體不舒服症狀，此說無稽而不足採信，陳男趁小芳昏睡、意識不清而性侵害屬實，依乘機性交罪（本刑3至10年）判刑3年10月。

陳男與中檢都上訴，陳男指小芳不排斥與他發生性行為，雙方是你情我願的性交易，檢方則主張，一審沒有針對陳男提供毒品給小芳量刑，應再針對此行為量刑。

高等法院台中分院不採信陳男辯詞，二審法官強調，一審雖認定陳男提供毒品給小芳，這部分卻無罪，一審判決有違誤，且陳男又有前科，應加重量刑，據此撤銷一審判決，同罪名改判4年，可上訴三審。

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