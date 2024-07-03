竹北女清潔工拾獲手機竟暗槓 1個月後定位已在中國廣東

竹北女清潔工拾獲手機竟暗槓，新竹地院依侵占遺失物罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/03 12:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某社區清潔工熊女在女廁撿到蘋果手機，竟佔為己有，1個月後定位發現手機已經在中國廣東，在此之前發現定位在一家通訊行，是熊女前往詢問手機如何解鎖，成為破案鐵證，新竹地院依侵占遺失物罪判處罰金1萬3千元，並追繳手機價額。

法官調查，熊女為新竹縣某社區清潔人員，林女為該社區秘書。熊女去年6月8日9點半在社區大廳1樓女廁收拾垃圾時，見林女放在女廁內的Iphone 12 PRO MAX手機留在該處，竟將手機侵占入己。幾分鐘後林女返回女廁尋找手機，發覺手機已遭他人取走，因而報警處理，警方循線查悉上情。

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熊女矢口否認拿取林女手機，辯稱沒有看到、也沒有拿手機。

經檢警手機定位發現，當天下午5點多，手機即由社區移動至位於新竹縣竹北市一家通訊行，然後在新埔熊女住家附近，去年7月15日發現手機定位在中國廣東省。

根據監視器畫面，林女將手機遺留在廁所後，直至再返回尋找之過程中，僅熊女1人進入該女廁。

根據手機移動定位可知，林女發現手機遺失後，手機定位一直都在社區內，直至當天下午5點多才開始移動至通訊行。

通訊行老闆作證說，熊女是要去問如何解鎖手機，但沒有帶手機到店內，熊女聲稱是去問問看她2年前撿到的Iphone 8手機可不可以使用，法官認為熊女根本胡扯，不予採信。

法官審酌熊女因一時貪念，將他人遺落手機任意侵占入己，可見其對他人財產權益之尊重及自己守法觀念均有偏差，所為實不足取，且犯罪後始終否認犯行，未見悔意，尚未與告訴人和解。

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