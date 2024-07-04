罕見！5寶媽第6胎「夾腿間」 消防員緊急接生母女均安

張曜全（左）為新生兒緊急救護。（高市消防局提供）

2024/07/04 21:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕已生育4男1女的28歲「5寶媽」，今天上午10點多突然破水，第6胎女嬰的頭身已露出一半，她在家以高跪姿支撐，高雄市消防局林園分隊隊員張曜全及陳瑞元及時接生，母女均安；張曜全強調，這起「急產接生」在119急救現場算是罕見案例。

張曜全指出，他們抵達現場時，產婦為高跪姿，很清楚看到胎頭，趕緊請她躺下，先協助完全生產，但清除「胎衣」後，女嬰沒有哭泣，且全身膚色呈現缺氧、循環不佳的深藍色，立刻抽吸口鼻、刺激背部、打開呼吸道，數十秒後，新生兒終於嚎啕大哭，膚色也慢慢紅潤。

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接著妥善包裹女嬰保溫，讓產婦抱著，慢慢從3樓房間下樓走進救護車，然後將呼吸器放在女嬰旁邊（不能直接罩上），增加氧氣量，但到達醫院時，血氧仍偏低，院方再緊急處置，逐漸恢復正常，因為已滿36週足月，母女都平安。

據了解，「5寶媽」的丈夫當時住院，接到孕婦電話後，趕緊報案，並與5歲兒子趕回家，消防員隨到抵達；換句話說，「5寶媽」原本預產期為8月1日，卻提早破水，當時身邊沒有其他家人，因胎衣仍包住胎兒的口鼻，情況十分緊急。

陳瑞元及張曜全的工作資歷已超過20年，卻是第二次搭檔遇到「急產接生」，第一次是8年前，孕婦在抵達醫院的前3分鐘，在救護車生產，同樣是母嬰平安。

陳瑞元（左）與張曜全（右）攜手完成罕見的「急產接生」案例。（高市消防局提供）

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