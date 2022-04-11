自由日日shoot》疫情禁八大 酒店女轉當女荷官

刑事局統計，一到二月，警方就破 獲一百一十八件網路賭博案，共逮 捕兩百三十人。圖為示意圖，人物 與本案無關。 （資料照）

2022/04/11 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕二十五歲的依依曾在台北市某「博弈直播」擔任女荷官，她向本報指出，這兩年的疫情，台灣不少酒店因此關門，不少酒店女子轉而投入博弈直播業，甚至八大行業鬆綁後，因博弈直播性質較單純，薪資也有保障，不少人乾脆繼續當女荷官，也不願回到風塵場所。

依依表示，他任職的博弈直播公司制度完善，設有底薪也有激勵獎金，一天分為早、中、晚三班制輪班，通常每月薪水都能達六萬元以上，有些荷官一次跑台北、新北、桃園等不同公司，月收入超過十萬。

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依依說，女荷官面試時，公司會著重過去是否有直播經驗、口才夠不夠好，容貌及身材也是面試的重點，錄取後公司自有一套SOP，教導沒有博弈經驗的直播主如何擔任荷官，天九牌、百家樂、德州撲克等都是必修項目。

依依指出，晚班的薪水尤其豐厚，會比早班多將近一萬元，女荷官負責的項目及類型，也影響收入，德州撲克是台灣、中國、澳門等地目前最流行的賭博項目，因此負責德撲的女荷官薪水較優，還有「現場發牌」項目，女荷官要面對多名視訊的賭客，透過螢幕做即時互動，這類女荷官薪水更加優渥。

依依表示，荷官從早期純博弈圈，到疫情期間多了許多八大行業成員加入，近期還有不少直播主、業務、甚至單親媽媽，都搶破頭來應徵，可見博弈直播這行之興盛。

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