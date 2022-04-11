自由日日shoot》賭博罪輕難抓 風險低 博弈直播 成黑幫大金庫

刑事局統計，一到二月，警方就破 獲一百一十八件網路賭博案，共逮 捕兩百三十人。圖為示意圖，人物 與本案無關。 （資料照）

2022/04/11 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕全球飽受武漢肺炎困擾，疫情也連帶改變了不少犯罪型態；過去賭客熱愛到賭場下注，近年也轉為流連線上賭博網，特別是結合賭場臨場感的「博弈直播」，吸引不少酒店女子轉業當起美女荷官，不過線上博弈IP主機多設置在海外，且網路賭博容易設斷點，讓警方偵辦起來費時費力，且台灣賭博罪輕，「難被抓、風險低、好賺」，無怪乎成為現代黑幫吸金利器。

一到二月 賭博網犯罪倍增

刑事局統計，光今年一到二月，警方就破獲一百一十八件網路賭博案，共逮捕兩百三十人，比起去年同期的五十六件、一百四十人增加約一倍。警方指出，今年初的賭博罪修法上路，以及查緝賭博專案執行，是破獲案件增長主因。

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查獲線上百家樂 每天金流千萬

刑事局中部打擊犯罪中心上月二十二日，在台中市西屯一戶住商大樓，破獲一間線上百家樂賭博機房，該機房主打真人女荷官直播，警方於現場逮捕十三名穿著火辣，年齡介於二十至三十歲間的女荷官，各個身材曼妙，面容姣好，警方初估，該機房每天出入金就有上千萬，甚至有單一賭資達五百萬元，然而背後幫派斷點乾淨，尚未成功溯及上游，逮出背後金主。

警︰賭博網都是黑幫經營

有網路犯罪專業的資深刑警指出，台灣所有的網路賭博公司，都是幫派經營，網路賭博氾濫背後代表著黑金流通氾濫，然而警方往往在網路賭博案查緝上面臨重重困難，除了網路賭博容易設斷點，警方科偵人才不足也是主因。

幫派設斷點 警抓不到大咖

資深刑警表示，即使破獲網路博弈公司，上游金主與黑幫往往斷點乾淨，目前警方多是設法透過通聯找到博弈公司與黑幫的連結，再以組織犯罪防制條例嚴辦，透過這種方式找到的都是一些小咖，幫派可以輕易另起爐灶，警方抄不勝抄。

資深刑警分析，這類網路犯罪偵辦起來曠日廢時，且需要有相當專業，過去只有各縣市刑大或是刑事局才有資源偵辦，各轄區分局偵查隊雖設有科偵小隊，但僅流於表面功夫，科偵小隊的組成來自各個區小隊，自己小隊的公文就寫不完了，誰有功夫辦理網路犯罪？時代與犯罪型態在改變，但警方組織卻沒有與時俱進，才是網路賭博案偵辦困難的主因。

該資深刑警說，去年底立法院修法通過刑法修正案，將賭博罪新增「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式賭博財物者」，也就是俗稱的「網路賭博罪」，刑度從原本最重的三萬元提高到五萬元罰金，對網路賭博偵辦就有很大幫助，法界逐漸重視網路犯罪，警方也應重視科偵刑警，及各分局科偵小隊成員的專業背景，才能由下至上杜絕網路犯罪。

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