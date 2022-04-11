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    自由日日shoot》包裝成娛樂公司 網站IP設國外查緝難

    刑事局統計，一到二月，警方就破 獲一百一十八件網路賭博案，共逮 捕兩百三十人。圖為示意圖，人物 與本案無關。 （資料照）

    刑事局統計，一到二月，警方就破 獲一百一十八件網路賭博案，共逮 捕兩百三十人。圖為示意圖，人物 與本案無關。 （資料照）

    2022/04/11 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕「博弈直播」公司為規避警方追查，花招百出，除嚴禁旗下女荷官工作時帶手機，以免遭拍照留證，還會包裝成娛樂公司，這樣公司常有年輕女子出入，也不會引人疑竇，若有風聲遭警方盯上，就直接關門另起爐灶，讓警方抄不勝抄。

    資深刑警分析，博弈直播尤其偵辦困難，這類公司往往分成「客服、出入金流、線上發牌」三個部門，警方實際查緝時會發現，查獲了客服或金流部門，卻找不到賭博實證，搗破了線上發牌部門，那更糟，不但找不到金流往來，連賭客都在網路上，要從何辦起？

    此外，偵辦這類案件，往往需要透過線民潛入賭博網站，資深刑警指出，像是中打此次抄掉台中博弈直播機房，都是透過線民事先潛入蒐證，確認網站具賭博行為，再透過網路IP偵查，一次將機房、直播平台、金流部門等一次抄起。

    但不少博弈直播公司，主要顧客都在中國、澳門、香港，增加線民潛入的複雜度，網站IP更會設置在新加坡、愛爾蘭等地，透過網路追查相當不容易。

    該刑警指出，以雙北來說，這類公司往往分布在網路科技業發達的台北市內湖，新北市三重、中永和等也隱藏不少機房，轄區分局也都清楚，但真的要抓起，常常苦無資源，不知如何下手。

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